Temmuz Ayında Keşiş Dağları'nda Kar Yağdı

Temmuz ayında kar yağdı
ERZİNCAN - Erzincan'da 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nın zirve noktasına Temmuz ayında kar yağdı.
Erzincan'da Temmuz ayında kar sürprizi yaşandı. İlin en yüksek noktası olan 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nın zirve noktası yağan yeni karla beyaza büründü. Kentte aralıklı görülen yağmur Keşiş Dağları'nda kar yağışına dönüştü. Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ Köyü'nden sabah saatlerinde beyaza bürünen Keşiş Dağlarının zirvesi net olarak görüldü.
Erzincan - Erzurum karayolunda seyir halindeki araç sürücüleri de araçlarını yolun kenarına park ederek Temmuz ayında beyaza bürünen zirveyi izledi. Bir süre sonra bulutlarla kaplanan zirvede havanın ısınmasıyla birlikte karın eridiği görüldü.
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