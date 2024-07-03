Temmuz Ayında Keşiş Dağları'nda Kar Yağdı - Son Dakika
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Temmuz Ayında Keşiş Dağları'nda Kar Yağdı

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Erzincan'da Temmuz ayında beklenmedik bir şekilde Keşiş Dağları'nın zirve noktasına kar yağdı. Kentte aralıklı olarak yağan yağmur, dağın zirvesinde kar yağışına dönüştü. Erzincan - Erzurum karayolunda seyir halindeki araç sürücüleri, araçlarını yolun kenarına park ederek bu olağanüstü manzarayı izledi. Ancak havanın ısınmasıyla birlikte kar eridi ve zirve tekrar bulutlarla kaplandı.

03.07.2024 11:09
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Temmuz ayında kar yağdı

ERZİNCAN - Erzincan'da 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nın zirve noktasına Temmuz ayında kar yağdı.

Erzincan'da Temmuz ayında kar sürprizi yaşandı. İlin en yüksek noktası olan 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nın zirve noktası yağan yeni karla beyaza büründü. Kentte aralıklı görülen yağmur Keşiş Dağları'nda kar yağışına dönüştü. Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ Köyü'nden sabah saatlerinde beyaza bürünen Keşiş Dağlarının zirvesi net olarak görüldü.

Erzincan - Erzurum karayolunda seyir halindeki araç sürücüleri de araçlarını yolun kenarına park ederek Temmuz ayında beyaza bürünen zirveyi izledi. Bir süre sonra bulutlarla kaplanan zirvede havanın ısınmasıyla birlikte karın eridiği görüldü.

Kaynak: İHA

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