Engelli Vatandaşlar Bayburt\'ta Temsili Askerlik Yaptı

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Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Temsili Askerlik' töreninde 23 engelli vatandaş bir günlüğüne askerlik yapıp, yemin ettiler. Yemin töreninin ardından engelli bireylere, terhis belgeleri verildi. Tören öncesi oğlu Hakan Çiftçi'yi törene hazırlayan anne, oğlunun omuzlarına gözyaşları içinde 'O Şimdi Asker' yazılı şalı atıp, oğluna sıkı sıkı sarıldı. Hakan Çiftçi ise annesinin elini öperek, duasını aldı. Duygusal anların yaşandığı tören öncesinde Çiftçi ailesinin kapısına Türk bayrağı asıldı. Gerçeği aratmayan asker uğurlamasında, gözyaşları sel olup aktı. Bayburt İl Jandarma Komutanlığına gelerek teslim olan gençler ise, üniformalarını alarak tören için hazırlıklarını tamamladılar.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı spor salonunda düzenlenen 'Temsili Askerlik' töreninde, engelli bireyler tarafından askerlik yemini edildi, şiir okundu, Jandarma Marşı seslendirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende, engelli bireyler ant içip, yemin etti. Yeminin edilmesinin ardından il protokolü, gençlerin terhis belgelerini verdiler. Asker olmanın gururunu yaşayan gençlerin aileleri de bu anlara tanıklık ederek, evlatlarının mutluluklarını paylaştılar.

Programda konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, vatan savunmasında yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden bu topraklarda mücadele eden bir milletin torunları olduklarını belirterek, "Engelli olsun olmasın, yaşı ne olursa olsun her birey vatani görevini yapmak ister. Çanakkale Savaşı'nda da on beşliler diye Tokat'tan askere giden gençlerimizin, çocuklarımızın şehitlik mertebesine ulaştığını biliyoruz. Bizler çocuklarımızla, gençlerimizle yaşlılarımızla, kadınlarımızla bu vatanı savunmuş, şehadet şerbetini içmiş bir milletin torunlarıyız. O yüzden buradaki 23 kardeşimizin bu kutlu üniformayı giymesini ve bu şanlı üniforma ile beraber askerlik yemini etmesini çok anlamlı buluyorum, sizler de ne kadar gurur duysanız azdır. ve buradaki kardeşlerimizin gözlerinden öpüyorum, şüphesiz ihtiyaç olursa vatan savunmasında yer alacaklardır" diyerek konuştu.

Vali Eldivan, programı düzenleyen, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, evlatlarını, yakınlarını böylesi bir günde yalnız bırakmayan ailelere, yakınlara teşekkürlerini iletti. Vali Eldivan, konuşmasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan savunmasında şehit olan kahraman şehitleri ve vatanı uğruna gazi olan yürekli gazileri şükranla yad etti.

Edilen askerlik yemininin vatana, millete hayırlı olmasını temenni eden Bayburt İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, konuşmasında şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti jandarması saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen vatandaşlarımız, heyecan ve coşku ile asker üniformalarını giymiş, kahraman birer Mehmetçik olarak karşınızda gurur ve onurla durmaktadırlar.

Bugün sizlere, kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan, şanlı Türk ordusunun ve Türk jandarmasının şerefli birer neferi olarak sizleri aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz.

Biraz önce ettiğiniz yeminle, diğer vatan evlatları gibi, şanlı bayrağımız ve silah üstüne ellerinizi koyarak yemininizi gerçekleştirdiniz. Ebediyete kadar sadık kalacağınız askerlik yemininize gönülden inanıyorum. Hiç şüphe yoktur ki size ihtiyaç duyulduğunda bu yemini eden her vatan evladı gibi sizler de bu vatan için canınızı esirgemeyeceksiniz.

Askerlik yemininiz yüce Türk milletime, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine, Jandarma Teşkilatına, ailelerinize ve sizlere hayırlı, uğurlu olsun."

Törene, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Baro Başkanı Serkan Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Muharrem Baykal, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve aileler ve yakınlar katıldı. - BAYBURT