Tenis Kortunda Evlenme Teklifi

Yerel

Kocaeli'de yaşayan ve Sakarya'da düzenlenen tenis turnuvasında müsabaka öncesinde çıktığı kortta ısınma hareketleri esnasında sakatlanmış numarası yaparak yere düşen Gökhan Başak, panikle yanına koşan 7 yıllık kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifi etti. Teklifin ardından evlenen çift, düğün fotoğraflarını da giydikleri gelinlik ve damatlıkla tenis kortunda çektirdi.

25 yıldır tenis eğitmenliği yapan Gökhan Başak (43), 7 yıl önce İstanbul'da Sharapova ve Çağla Büyükakçay müsabakasında Dilek Gözüyılmaz (51) ile tanıştı. 7 yıldır birlikte tenis oynamaya başlayan çift, yaklaşık bir ay önce Türkiye Tenis Federasyonu'nun Sakarya'da düzenlediği T200 Masters Tenis Turnuvası'na katıldı. Gökhan Başak, burada daha öncesinde görülmemiş sürpriz bir evlilik teklifine imza attı. Gökhan Başak, oynayacağı final müsabakası öncesi çıktığı kortta ısınma hareketleri esnasında sakatlanmış gibi yaparak yere düştü. Sürpriz gereği acı içerisinde yerde kıvranan Başak'ın yardımına, kız arkadaşı Dilek Gözüyılmaz koştu. Panik halindeki Gözüyılmaz'a, Başak cebinden çıkardığı yüzük ile evlilik teklifi etti. Hayrete düşen Gözüyılmaz ise teklifi kabul etti. Tenis sayesinde tanışarak 16 Kasım tarihinde dünya evine giren çift, düğün fotoğraflarını da gelinlik ve damatlık ile tenis kortunda çektirdi.

"Turnuvadaki diğer kişiler de gerçek sandı hepsi koşarak yanıma geldi"

Bir arkadaşının önerisi ile gerçekleştirdiği sürpriz evlilik teklifini anlatan Gökhan Başak, "İstanbul'da bir tenis maçı vardı ve bende orada görevliydim. Dilek Hanım maça bilet bulamamıştı bir arkadaşım vasıtasıyla beni aradılar, ben de yardımcı oldum. Tenis sayesinde tanışmış olduk. Evlilik teklifini de bundan bir ay önce Sakarya Tenis Turnuvası'nda ettim. 7 senedir evlilik teklifi edememiştim, bir arkadaşımın önerisiyle bu teklifi planladık. Türkiye Tenis Federasyonu'nun başhekimi ile de görüştük, kendisinin de bilgisi dahilinde oldu. Maç öncesinde ısınma esnasında kendimi yere attım ve kız arkadaşımı çağırdılar, o da telaşlı bir şekilde bana yardım etmek için yanıma geldi. Dünyanın en güzel cevabını aldım. Diğer kortlardaki kişiler de gerçek sandı, hepsi koşarak yanıma geldi. Evlenme teklifini görünce çevremizdeki herkes bizi tebrik etti. Teklifi ettikten 3 hafta sonra evlendik. Tenis sayesinde tanıştık ve beraber tenis oynamaya devam ediyoruz. Turnuvalara da beraber gidiyoruz ve birlikte şampiyonluklarımız da var. Tenis iyi ki var" dedi.

"Hiç beklemediğim anda sürpriz bir teklif oldu"

2014 yılından beri tenis oynayan ve Almanca öğretmenliği yapan Dilek Gözüyılmaz ise "Sharapova ve Çağla Büyükakçay'ın maçına bilet bulamamıştım. Gökhan Bey de o turnuvada görevliydi ve bana bilet ayarladı, tanışmamız bu şekilde gerçekleşti. Daha sonrasında tenis oynadığını ve antrenör olduğundan bahsetti. Birlikte antrenman yapmaya başladık. Sakarya'da düzenlenen tenis turnuvasında ben kendi maçımı tamamlamış ve kafeterya kısmında oturuyordum. Gökhan'ın maça girmeden ısınma esnasında sakatlandığını söylediler. Ambulans çağırın diye yükselen sesleri duyunca ben de panikle oraya koştum. Gittiğimde yerde yatıyordu, çok korktum. Açıkçası hiç beklemediğim anda sürpriz bir teklif oldu. İkimizin de çok severek oynadığı tenis esnasında olması da bizim için çok farklı bir anlam ifade ediyor. 16 Kasım tarihinde evlendik ve evlendikten sonra da bu işin içinde olduğumuz için düğün fotoğraflarımızın dış çekimlerini de evimiz gibi gördüğümüz tenis kortlarında yaptırdık" diye konuştu. - KOCAELİ