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Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcüleri Programı için yeni gönüllüler aranıyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcüleri Programı için yeni gönüllüler aranıyor

Tepebaşı Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirdiği Tepebaşı İklim Sözcüleri programı için yeni gönüllüler arıyor. Programa katılan sözcüler iklim değişikliğine karşı çalışmalara katılırken, yeni başvurular için son tarih 31 Ocak.

Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcüleri Programı için yeni gönüllüler aranıyor
31.12.2023 - 13:00,  Güncelleme: 13:06
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Tepebaşı Belediyesi'nin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği Tepebaşı İklim Sözcüleri programı için 'İklim Değişikliğine Birlikte Dur Diyelim' sloganıyla yeni gönüllüler aranıyor. Programa katılan ilk sözcüler iklim değişikliğine karşı birçok çalışmaya katılırken, yeni başvurular için son gün 31 Ocak olacak.

Tepebaşı Belediyesi, iklim değişikliğine karşı gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. İnsan ve çevre odaklı hizmet anlayışı sayesinde Çevrenin Oscar'ı olarak da bilinen Uluslararası Energy Globe Ödülü'nü Türkiye'ye ilk defa getiren Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir ve iklim dostu bir Tepebaşı inşa etmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İklim konusunda bilinçli bir Tepebaşı'nı inşa etmek için başlatılan Tepebaşı İklim Sözcüleri Programı, Eskişehirlilerin iklim ve çevre konularında farkındalığının arttığı ve eyleme geçtiği bir ortam hazırlamayı hedefliyor. Tepebaşı İklim Akademisi tarafından verilecek eğitim ve sertifika ile İklim Sözcüleri, yapacakları iklim çalışmaları ile yerelden tüm dünyaya uzanacak bir hareketin parçası olacak. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele ederken sağlanan yerel düzeydeki katkılar bu mücadelenin temelini oluşturacak.

BAŞVURULAR 31 OCAK'A KADAR

İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşması için programa seçilen bireyler, Tepebaşı İklim Akademisi'nin 4 hafta sürecek "İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik" eğitimi ve atölye çalışmalarına katılacak. Ardından katılımcılar Tepebaşı İklim Sözcüsü olarak iklim çalışmalarıyla aktif rol üstlenecek.

Tepebaşı İklim Sözcüsü olmak için başvurular 31 Ocak 2024 tarihine kadar yapılabilecek. Programa başvurular, duyuru görseli üzerinde bulunan QR kod okutularak veya http://tinyurl.com/iklimsozcusu linkine tıklayarak yapılabiliyor. Konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 211 40 00 – 3353 numaralı telefondan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerine ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA
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