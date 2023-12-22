 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tepebaşı Belediyesi Mavi Bayrak Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tepebaşı Belediyesi Mavi Bayrak Denetimlerine Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi, işletmelerin kendini yenileyen ve geliştiren kuruluşlar olması hedefiyle yürüttüğü Mavi Bayrak uygulamasına devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı'na üye olan Tepebaşı Belediyesi Mavi Bayrak Uygulaması ile kalite ve hijyen konusunda kent halkına sağlıklı bir ortam sunmayı hedefliyor. Mavi Bayraklı işletmeler, hijyen, kalite yönetimi ve çevreci kriterlere uyum çerçevesinde müşteri odaklı hizmet gerçekleştiriyor. Tepebaşı Belediyesi önderliğinde yapılan rutin denetimler sonucu Mavi Bayrak almaya hak kazanan 34 işletme bulunuyor.

Tepebaşı Belediyesi Mavi Bayrak Denetimlerine Devam Ediyor
22.12.2023 - 13:48,  Güncelleme: 13:50
Abone Ol

Tepebaşı Belediyesi'nin işletmelere yönelik uyguladığı Mavi Bayrak denetimleri devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, işletmelerin kendini yenileyen ve geliştiren kuruluşlar olması hedefiyle yürüttüğü Mavi Bayrak uygulamasına devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı'na üye olan Tepebaşı Belediyesi Mavi Bayrak Uygulaması ile kalite ve hijyen konusunda kent halkına sağlıklı bir ortam sunmayı hedefliyor. Mavi Bayrak uygulaması kapsamında işletmeler; hijyen, kalite yönetimi, çevreci kriterlere uyum çerçevesinde tüketici haklarına saygı duyarak müşteri odaklı hizmet gerçekleştiriyor.

Tepebaşı bölgesinde yaşayan vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet sunan Tepebaşı Mavi Bayraklı işletmeler, her yıl Tepebaşı Belediyesi önderliğinde Eskişehir Lokantacılar Odası, Eskişehir Ticaret Odası ile Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası temsilcilerinden oluşan denetim heyeti tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Bu kapsamda Mavi Bayraklı 11 işletmeye de rutin denetimler gerçekleştirildi. Yetkililer ise her ay bu rutin denetimlerin gerçekleşeceğini belirtti.

Bölge genelinde yapılan denetimler sonucu Mavi Bayrak almaya hak kazanmış 34 işletme yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Mavi Bayrak başvurularının Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne, 0 (222) 211 40 00/ 3085 numaralı telefondan yapılabildiğini iletti.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Dünya Sağlık Örgütü, Eskişehir, Tepebaşı, Yerel yönetim, Çevre, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Mavi Bayrak Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika


14:52
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek.
14:43
Boşlukla tokalaşan Biden 'level' atlayıp görünmez insanlara sarıldı Boşlukla tokalaşan Biden 'level' atlayıp görünmez insanlara sarıldı
14:40
Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10
İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar? İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09
Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58
Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35
En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:32
ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı

Son Dakika
14:52 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek.
14:40 Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10 İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09 Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58 Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35 En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:29 Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz
13:32 ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı
13:11 Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
12:58 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların üzerine gaz bombası attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 15:05:03. #1.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi Mavi Bayrak Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement