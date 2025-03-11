Tepebaşı Belediyesi\'nde Gençlere Yönelik Ücretsiz Eğitimler Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde hizmet veren 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde bahar döneminde düzenlenecek olan 14 farklı branştaki eğitimler arasında yer alan kağıt takı ve sepet örme kursu da yoğun katılımla gerçekleşiyor.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl binlerce kişinin faydalandığı 29 Ekim Gençlik Merkezi ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde ücretsiz olarak düzenlenen bahar dönemi programları 14 farklı branşta, 750 öğrencinin katılımıyla devam ediyor. Programlar kapsamında gençlere; sanattan spora, yabancı dillerden yenilikçi etkinliklere kadar pek çok eğitim olanağı sunuluyor. 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde düzenlenen eğitimler arasında yer alan kağıt takı ve sepet örme kursu da yoğun katılımla gerçekleşiyor. Haftada 1 gün gerçekleştirilen kursa katılan 25 kişi uzman eğitmenler eşliğinde kağıttan takı yapmayı ve sepet örmeyi öğreniyor. Katılımcılar ücretsiz olarak düzenlenen eğitim faaliyetlerinden dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletti.

"Evimizin aksesuarlarını yapıyoruz"

Kursiyerlerden Nefise Seçer, aldıkları eğitimle ilgili olarak, "Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a bu kursu açtığı için teşekkür ediyorum. Burada sepet örmeyi öğreniyoruz, kağıt takı yapıyoruz. İhtiyacımız olan aksesuarları yapıyoruz" dedi. Merve Küçükyılmaz ise, "Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu tarz kurslar açarak bize güzel ortamlar sağladığı için teşekkür ediyorum. Kurslarımız çok eğlenceli. Evimizi güzelleştirmek için dekor olarak kullanacağımız aksesuarlar öğreniyoruz. Çok keyifli geçiyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR