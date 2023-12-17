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Tepebaşı Belediyesi'nden amigurumi kursu

Tepebaşı Belediyesi, Belde Evleri'nde düzenlediği amigurumi kursu ile kadınlara farklı teknikler öğretiyor. Kadınlar, kurs sayesinde örgü bebekler yaparak sosyalleşiyor ve aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Tepebaşı Belediyesi\'nden amigurumi kursu
17.12.2023 - 12:40,
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Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri'nde düzenlenen amigurumi kursuna katılan kadınlar, farklı teknikler öğrenerek birbirinden güzel bebekler örüyor.

Tepebaşı Belediyesi, gerçekleştirdiği kurslar ile kent sakini kadınlar için eğitimler sunmaya devam ediyor.

Belde Evleri'nde düzenlenen amigurumi kursu da Eskişehirli kadınların ilgisi ile devam ediyor. Çamloca Belde Evi'nde düzenlenen amigurumi kursuna katılan kadınlar, iplerden örgü bebekler yapıyor. Örgü iplerinden tığ ile örme tekniği öğrenerek bebekler ortaya çıkaran kadınlar, aynı zamanda sosyalleşmenin de keyfini çıkartıyor. Belde Evleri'nde verimli ve keyifli biçimde vakit geçirdiklerini belirten kadınlar, aldıkları kurslarda ürettikleri örgü bebekleri, açılacak sergilerde satarak aile bütçelerine de katkıda bulunuyor.

Kursa katılan kadınlardan Emine Kaynar, "Belediyemizin bize böyle imkan sunduğunu öğrendim ve gelip kayıt oldum. Çok güzel geçiyor, çok severek geliyorum buraya. Güzel ürünler çıkarttıkça daha gelme isteğim artıyor. Belde Evlerinde diğer kurslara da geliyorum. Hocalarımız da çok iyi" dedi.

Zeliha Aydemir, "3 senedir geliyorum. Çünkü çok memnunuz. Ahmet Ataç'ın bize sunduğu bu imkanları değerlendirmek bir kadın olarak çok mutluyum. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Kadınların kendilerini eve kapatmaması gerekiyor. Belde Evlerinin bize hitap etmesi çok güzel. Güzel olduğu için de değerlendirmemiz gerekiyor. Bu fırsatlar ele alınmayacak fırsatlardı. Biz de elimizden geldiğince değerlendirip çevremize de anlatıyoruz" diye konuştu.

Haşmet Kurnaz, "İnsanlık adına yararlı işler yaptırıyorlar. Evde çok canımız sıkılıyordu. Buraya geldik ve ürünler ortaya çıktıkça çok daha güzel oldu. Herkesin gelip katılmasını isteriz. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ederiz böyle çalışmalar yaptığı için" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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