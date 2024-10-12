Tepebaşı Belediyesi Su Jimnastiği Kursu Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Su Jimnastiği Kursu Kayıtları Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Su Jimnastiği Kursu Kayıtları Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi, su jimnastiği kursu için kayıtların 14 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Kurs, 18 yaş ve üzeri bireylere yönelik olup online kayıtlar 18 Ekim'e kadar devam edecek.

12.10.2024 15:05  Güncelleme: 15:07
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Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek su jimnastiği kursu için kayıtlar başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, kent sakinlerine sağlık dolu etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası Leed Sertifikalı yeşil bina özelliğine sahip Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri ve Su Sporları Merkezi'nde yetişkin serbest yüzme saati ve kadınlara özel düzenlenecek su jimnastiği kursu için kayıtlar 14 Ekim'de başlıyor. 18 yaş ve üzerinin kayıt yaptırabileceği kurs için kayıtlar 18 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. Online olarak gerçekleştirilecek kayıtların ardından eğitim dönemi 22 Ekim Salı günü başlayacak. Konuyla ilgili kayıt bilgilendirme formu, "tesis.tepebasi.bel.tr" web adresi üzerinden 14 Ekim tarihinde erişime sunulacak.

Ertuğrulgazi Mahallesi Alpar Sokak No: 53 adresinde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 310 39 45 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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