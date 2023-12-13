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Tepebaşı Belediyesi Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Muttalip Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarının yanı sıra kırsal mahallelerde ve muhtelif yerlerde de kaldırım ve yol iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Mahalle sakinleri memnuniyetlerini dile getirirken, belediye yetkilileri çalışmaların belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini bildirdi.

Tepebaşı Belediyesi Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor
13.12.2023 - 15:15,  Güncelleme: 15:16
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Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, yol ve kaldırım çalışmalarını kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde sürdürüyor. Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları Muttalip Mahallesi'nde devam ediyor. Ayrıca kırsal mahallelerde ve muhtelif yerlerde de kaldırım ve yol iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Mahalle sakinleri gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetini belirtirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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