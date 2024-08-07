Tepebaşı Belediyesi Yaz Dönemi Çocuk Kursları Devam Ediyor

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Tepebaşı Belediyesi'nin 29 farklı merkezde ve 13 branşta çocuklara yönelik gerçekleştirdiği yaz dönemi çocuk kurslarına katılan öğrenciler yaz tatillerini verimli geçiriyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocukların gelişimine katkı sunmak için düzenlediği Yaz Dönemi Çocuk Kursları devam ediyor. Belde Evleri ve Deneyimli Kafelerde düzenlenen yaz dönemi çocuk kurslarına katılan çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde hem kendilerini geliştiriyor hem sosyalleşiyor. Sütlüce Belde Evi'nde düzenlenen yaratıcı drama kursuna katılan 16 çocuk, uzman eğitmenler eşliğinde kendi seçtikleri ve sevdikleri öyküleri rol oynama, doğaçlama tekniklerini kullanarak hikaye anlatıcılığı deneyimini yaşıyor.

Belde Evleri'nde düzenlenen kurslar sayesinde, nezih bir ortamda hayallerini resmederken hem kendilerini geliştiriyor hem sosyalleşiyor. - ESKİŞEHİR