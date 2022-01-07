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Tepebaşı'ndan Kızılay'a bağış desteği - Son Dakika

Tepebaşı'ndan Kızılay'a bağış desteği

07.01.2022 15:51
Tepebaşı'ndan Kızılay'a bağış desteği

Tepebaşı Belediyesi personeli, Kızılay ile ortaklaşa gerçekleştirilen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına yoğun ilgi göstererek duyarlılık örneği sergiledi.

Tepebaşı Belediyesi personeli, Kızılay ile ortaklaşa gerçekleştirilen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına yoğun ilgi göstererek duyarlılık örneği sergiledi.

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Kızılay yetkililerinin ortak çalışması kapsamında belediye personeli, kan ve kök hücre bağışında bulunarak Kızılay'a destek verdi. Hizmet binasında düzenlenen kampanyaya belediye personeli yoğun ilgi gösterdi. Kızılay'ın uzman personeli eşliğinde kan veren belediye çalışanları, herkesin kan bağışı kampanyalarına destek olması gerektiğini ifade etti. Kızılay yetkilileri ise bağış kampanyasına gösterdiği duyarlılık için Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı'ndan Kızılay'a bağış desteği
Tepebaşı'ndan Kızılay'a bağış desteği

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Kök Hücre, Tepebaşı, Kızılay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tepebaşı'ndan Kızılay'a bağış desteği - Son Dakika


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