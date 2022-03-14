Tercan'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Tercan'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı

14.03.2022 13:45
Tercan'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde "İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı" gerçekleştirildi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde "İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı" gerçekleştirildi.

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 40. maddesi gereğince İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik başkanlığında yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda; kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin arttırılması, ilçede yaşayan vatandaşların memnuniyeti, insan odaklı hizmet anlayışının tesis edilmesi, kamu hizmetlerinde etkinlik, tasarruf ve verimliliğin arttırılması, yatırımların izlenmesi, yeni yapılacak yatırımların planlanması ve hizmet sunumunda varsa aksayan yönlerin tespiti ve giderilmesi, emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkin şekilde devamlılığının sağlanması, konularında dikkat edilmesi ve yapılması gereken hususlar ile gündemdeki diğer konular görüşüldü.

Daire amirlerinin, kurumlarının iş ve işlemleri ve genel konular hakkında Kaymakam Çelik'e bilgi vermesi ile toplantı sona erdi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya kurum amir/müdürleri katıldı. - ERZİNCAN

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Kazım Çelik, Hisarcık, Erzincan, Tercan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tercan'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tercan'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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