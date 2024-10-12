Tercan'da Sobacı Esnafı Vatandaşları Uyardı - Son Dakika
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Tercan'da Sobacı Esnafı Vatandaşları Uyardı

Tercan\'da Sobacı Esnafı Vatandaşları Uyardı

Tercan'da soba satışları artarken, kırsalda baca temizliği uyarısı yapıldı. Fiyatlar 1200-15.000 TL.

12.10.2024 05:37
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde sobacı esnafı havaların soğumasının ardından sobaları satışa çıkarırken, kırsal kesimde kullanılacak sobada baca temizliği hakkında vatandaşları uyardı.

Tercan'da kış aylarına girilmesiyle beraber ısınma için kullanılan sobalar esnaf tarafından satışa çıkarılmaya başlandı. Kovalı soba, sac şeytan soba, odun sobası, döküm kuzine gibi çeşitli modellerdeki sobalar vatandaşların ilgisini bekliyor. Sobaların fiyatı 1200 liradan başlarken, 15 bin liraya kadar çıkıyor. Soba satıcısı esnafı, kış döneminin gelmesiyle beraber özellikle kırsal kesimlerdeki vatandaşların sobalara rağbet gösterdiğini ifade etti. İlçe merkezinde az kullanılan neredeyse her evde bulunan doğal gaz nedeniyle sobalara ihtiyaç kalmadığını belirten sobacı esnafı, soba yakarken bacanın önemli rol oynadığını da belirtti.

"Sobada en önemli faktör bacadır"

25 yılı aşkın süredir soba işiyle uğraşan esnaf Murat Karahan, kırsal kesimde sobaların vatandaşlar için bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Sobanın yakılmasında bacanın temiz olması gerektiğine vurgu yapan Karahan, "Kış sezonunda kırsal bölgelerdeki vatandaşların soba kullanımı artıyor. Şehir içinde neredeyse her mahallede evler doğal gazlı halde. Soba satışlarımız kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara yönelik. Sobalar kırsal kesimlerde ihtiyaç olarak kullanılıyor. Sobayı kullanırken gece yatarken kesinlikle kömür atmamaları gerekiyor. Sobada en önemli faktör bacadır. Gündüz yakılan sobada zehirlenme tehlikesi olmaz. Bacaların düzenli aralıklarla temizlenmesi gerekiyor. Baca bakımı önemlidir. Sobaların fiyatları 1200 ila 15 bin lira arasında değişiyor. Kovalı soba, saç şeytan soba, döküm kuzine, döküm soba, şömine soba çeşitlerini boy boy satıyoruz. En çok kuzine tip sobalar rağbet görüyor. Kış döneminde satışlardan yine de umutluyuz" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tercan'da Sobacı Esnafı Vatandaşları Uyardı - Son Dakika

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