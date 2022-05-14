Tercan'da Trafik Haftası etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi

Tercan'da Trafik Haftası etkinlikleri

14.05.2022 12:36
Tercan'da Trafik Haftası etkinlikleri

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Trafik Haftası çerçevesinde bir dizi etkinlik yapıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Trafik Haftası çerçevesinde bir dizi etkinlik yapıldı.

7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, ilk olarak "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi. Trafik ekiplerince yapılan bilgilendirmede sürücülere, "5 adımda güvenli trafik için; Yaya yolunda ilerleyelim, görünür olalım, trafik ışıklarını takip edelim, yaya geçidini kullanalım, cep telefonuna değil yola odaklanalım." denildi. Ayrıca trafik ekipleri, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yaptı. Otobüs yolcularına emniyet kemerini kullanmanın önemi aktaran ekipler sürücülere, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu. Hafta boyunca devam eden etkinliklerde, taksici esnafına yönelik bilgilendirme çalışması da yaparak broşür dağıtıldı. Okullarda ve ilçe merkezindekindeki çocuklara da trafik eğitimleri verilerek hediyeler dağıtan ekipler, duyarlı davranan Tercan halkına teşekkürlerini iletti.

Gerçekleştirilen uygulamaların kendi can güvenliği için olduğunu söyleyen sürücüler ve vatandaşlar ise polis ekiplerine uyarılarından ve etkinliklerden dolayı teşekkür ettiler. - ERZİNCAN

Tercan'da Trafik Haftası etkinlikleri
Tercan'da Trafik Haftası etkinlikleri
Tercan'da Trafik Haftası etkinlikleri
Tercan'da Trafik Haftası etkinlikleri
Tercan'da Trafik Haftası etkinlikleri

YORUMLAR
500
Son dakika! Kaymakam Çelik şehitlik düzenleme çalışmalarını inceledi Son dakika! Kaymakam Çelik şehitlik düzenleme çalışmalarını inceledi Minik öğrenciler Trafik Haftası'nı kutladı Minik öğrenciler Trafik Haftası'nı kutladı

Trafik Haftası, Erzincan, Tercan, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tercan'da Trafik Haftası etkinlikleri - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Oğuz Çetin'in hedefinde Alex de Souza vardı! Taraftarlar sosyal medyada eleştiri yağdırdı
12:25 Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! ilk yolcu uçağı indi
12:20 Ece Erken'den yeni hamle! "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını sildi
12:14 Kendall Jenner'ın salatalığı doğrayamaması sosyal medyada gündem oldu
12:01 Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı
11:59 İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı
11:55 Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı
11:51 Beşiktaş, Sörloth'un menajeri ile görüşmeler başladı! Olumlu geçen buluşmanın detayları ortaya çıktı
11:41 Köpeklerden kaçmak isteyen adam, düşerek beyin kanaması geçirdi
11:40 Evli çift, otel odasında birlikte olduğu esnada çalışan odaya sızarak videoya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 12:44:05. #1.13#
SON DAKİKA: Tercan'da Trafik Haftası etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement