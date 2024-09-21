Terme Belediye Başkanı Gazilere Destek Söz Verdi - Son Dakika
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Yerel

Terme Belediye Başkanı Gazilere Destek Söz Verdi

Terme Belediye Başkanı Gazilere Destek Söz Verdi

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Kıbrıs Gazisi Veysel Özkan'ı ziyaret ederek, gazilere olan minnet ve şükranlarını ifade etti. Gazinin yaşadığı evdeki sorunların giderilmesi için çalışmalar başlatılacağını belirtti.

21.09.2024 02:07  Güncelleme: 02:08
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Gazilerimiz bizim onurumuzdur ve onların rahat bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Terme'nin Kocaman Mahallesi'nden olan ve Samsun şehir merkezinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Veysel Özkan, sadece yaz aylarında Kocaman Mahallesi'ndeki evinde yaşıyor. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Kıbrıs Gazisi Veysel Özkan'ın Kocaman Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret ederek, gazilere olan minnet ve şükranlarını ifade etti.

Parkinson hastası olan Kıbrıs Gazisi Veysel Özkan, dün evinde geçirdiği bir kaza sonucu yaralandığı için Başkan Kul, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kıbrıs Gazisi ve yakınları ile bir süre görüşen Başkan Kul, gazinin talep ve önerilerini dinledi.

Sadece yaz aylarında yaşadıkları evle ilgili olarak mevcut sorunların giderilmesi için çalışma başlattıklarını belirten Şenol Kul, "Gazilerimiz bizim onurumuzdur ve onların rahat bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni yapacağız. Gazimizin kısa süreli de olsa yaşadığı bu yerle ilgili ne gazimizden ne de yakınlarından belediyemize herhangi bir talep gelmemesine rağmen ekiplerimiz evlerinin bulunduğu bölgede incelemeler yaptı. Gazimizin yaşadığı mahalleye kadar beton yolumuzu daha ilk görev yılımızda yapmıştık. Beton yoldan gazimizin yaşadığı eve kadar 100 metrelik bir stabilize yol var, o yolun durumu da gayet iyi fakat gazimizin evi dik bir yamaca yapıldığı için evlerinin bulunduğu alanda yağışlı günlerde de sorun olmaması adına ekiplerimizin yapacakları incelemenin ardından gerekli çalışmaları yapacağız. Yakın bir zamanda yeniden Samsun şehir merkezinde bulunan evlerine taşınacak olan gazimizi burada kaldığı süreç içinde rahat etmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Terme Belediye Başkanı Gazilere Destek Söz Verdi - Son Dakika

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