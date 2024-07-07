Terme'de Şiddetli Yağış Sonrası Su Taşkınları - Son Dakika
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Terme'de Şiddetli Yağış Sonrası Su Taşkınları

Terme\'de Şiddetli Yağış Sonrası Su Taşkınları

Samsun'un Terme ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar süren etkili sağanak yağışın ardından ilçede meydana gelen su taşkınlarına karşı Terme Belediyesi ekipleri seferber oldu.

07.07.2024 19:43  Güncelleme: 19:45
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Samsun'un Terme ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar süren etkili sağanak yağışın ardından ilçede meydana gelen su taşkınlarına karşı Terme Belediyesi ekipleri seferber oldu. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Dün gece etkili olan, ardından sabah saatlerinde yeniden başlayan şiddetli yağışların ardında oluşabilecek bütün olumsuzluklara karşı belediye ekiplerimiz sahada seferber olmuş durumda" dedi.

Terme ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından lokal su taşkınları meydana geldi. Dün akşam etkili olan sağanak yağışın ardından bu gün sabah saatlerinde yeniden başlayan şiddetli sağanak yağışın etkisiyle ilçede bazı noktalarda lokal su baskınları yaşandı. Terme Belediyesi ekipleri dün geceden beri ilçede meydana gelen olumsuzluklara karşı sahada aralıksız çalışıyor.

Seferber olduk

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "İlçemizde dün akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış, bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden şiddetli bir şekilde başlamış ve ilçemizin bazı noktalarında lokal su taşkınlarına neden olmuştur. Tüm ekiplerimizle birlikte seferber olmuş durumdayız. Belediye ekiplerimiz, sahada sorun yaşanan lokasyonlarda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor. Yağış uyarısının ardından hazır bekleyen ekiplerimiz, su taşkınlarının meydana gelebileceği kot farkı sorunları oluşturan noktalara hızlıca müdahale ediyor. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli çalışmalar Büyükşehir Belediyesi, Terme Kaymakamlığı, AFAD, DSİ ve Belediyemiz koordinasyonunda devam etmektedir." dedi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. DSİ, AFAD ve SASKİ ekipleri de sahada olumsuzluk yaşanan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Terme'de Şiddetli Yağış Sonrası Su Taşkınları - Son Dakika

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