Ters Laleler İçin 850 Km Yol Aldı

Ters laleleri görmek için 850 kilometre yol geldi

Samsun'dan Adıyaman'a ters lale için geldi

ADIYAMAN - Samsun'dan yola çıkan doğa ve fotoğraf tutkunu emekli öğretim üyesi, Adıyaman'ın Gerger ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken ters laleleri görmek ve fotoğraflamak için 850 kilometre yol geldi.

Her yıl bahar aylarında açan ve sadece belirli bölgelerde görülebilen ters laleler, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Gerger'in yüksek rakımlı bölgelerinde açan nadir bir tür olan ve ağlayan gelin olarak da bilinen ters laleyi görmek için Samsun'dan yaklaşık 850 kilometrelik bir yolculuk yapan 19 Mayıs Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Atanur Sevim, doğanın sunduğu bu eşsiz manzarayı yerinde görmenin heyecanını yaşadı.

Atanur Sevim, hem doğanın güzelliklerini keşfetti hem de fotoğraf makinesiyle bu anları ölümsüzleştirdi. Emekli öğretim üyesi Sevim, ters lalelerin koparılmasının yasak olduğunu hatırlatarak doğaseverlerden bu nadir bitkilere zarar vermemeleri konusunda duyarlı olmalarını istedi.