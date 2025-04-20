Ters Lalelere Yoğun İlgi

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Batman'da 300 kişilik grup, 20 günlük ömrü olan ters laleleri görmek için dağa tırmandı.

20.04.2025 18:45
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Yüzlerce kişi 20 günlük ömrü olan ters laleleri görmek için dağa taşa tırmandı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 300 kişilik kalabalık grup, halk arasında 'ağlayan gelinler', 'Kerbela çiçeği', 'hüzün çiçeği' gibi isimlerle de anılan ters laleleri görmek için saatlerce yol yürüyerek 2 bin rakımlı Şillek Yaylasına çıktı.

Yaklaşık 300 kişilik grup, sabahın ilk ışıklarıyla geldikleri Sason ilçesinde araçlarını park etti. Grup, yaklaşık 3 saat yürüdükten sonra ulaştıkları kısa ömürlü ters lalelerle hatıra fotoğrafları çekerek alanda festival havasında piknik yaptı.

Ters lalelerin doğada yetişen endemik bir bitki olduğu için koparanlara para cezası verilebildiğini hatırlatan Habip Yenidoğan, "Sason ilçesinde bulunan ters laleleri görmeye geldik. Ters laleler doğu ve Güneydoğu dağlarında görülebilen endemik bir çiçek türüdür. Her yerde yetişmezler. Bu yüzden gerçekten kıymetini bilmek gerekiyor. Bu yüzden koruma altına olan bir çiçektir. Buraya gelirken doğayı da koruyarak, çevreye çöp bırakmadan geri dönüyoruz" dedi.

Leyla Sevim, endemik bir çiçek türü olan ters laleleri görmeye ve görüntülemeye geldiklerini ifade ederek, "Batman, Hakkari ve Van illerinde daha fazla görülebilen, 20 gün ömürlü bir çiçektir. Bölgede ağlayan gelin olarak da bilinmekte olan bir çiçektir. Kısa ömürlü olduğu için görmek için ekip olarak buradayız" diye konuştu.

"Doğanın mükemmeliyetini görmek için Sason'un dağlarına tırmandık"

Ters laleleri görmek ve güzel bir gün geçirmek için Sason'un dağlarına tırmandıklarını belirten Zuhal Akdağ, "Bu gün doğanın mükemmeliyetini ve ters laleleri görmek için Sason'un dağlarını tırmandık. Çok güzel bir gün geçirdik. Burada çocuklarımız ile birlikte uçurtma uçurarak, ters laleleri gördük. Herkesin buraya gelerek bu güzel doğal manzarayı görmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Bölgede çalışan doktorlar ile birlikte kısa ömürlü ters laleleri görmeye geldiklerini belirten çocuk doktoru Demet Başar, "Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktorlar olarak Sason'un Şillek Yaylasına endemik ters laleleri görmeye ve doğal bir ortamda çocuklarımız ile birlikte uçurtma uçurarak, onlara doğal ortamda oyunlar öğreterek eğlenmeye geldik. Bu mevsimde 15 gün boyunca görüne bilen ters laleleri görme şansı yakaladık. Bu açıdan kendimizi çok şanslı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen tırmanışa Filistin bayrağıyla katılan vatandaşlardan Hüseyin Mercimekçi ise, "Sason'daki ters laleleri görmeye geldik. Baharın gelmesiyse her taraf çok renkli. Buraya gelirken Filistin'i de unutmadık. Filistinlilerin haklı mücadelesini destekliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Kalbimiz, gönlümüz her şeyimiz onlardan yanadır" dedi.

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Kaynak: İHA

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