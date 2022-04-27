Terziler tamiratla ayakta duruyor - Son Dakika
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Terziler tamiratla ayakta duruyor

27.04.2022 12:14
Terziler tamiratla ayakta duruyor

Konfeksiyon ürünlerinin artması, pandemi, ekonomik sorunlar derken zar zor ayakta durmaya çalışan terziler artık sadece tamirat yaparak ayakta kalmaya çalışıyor.

Konfeksiyon ürünlerinin artması, pandemi, ekonomik sorunlar derken zar zor ayakta durmaya çalışan terziler artık sadece tamirat yaparak ayakta kalmaya çalışıyor.

Bir zamanların en gözde mesleklerinden biri olan terzilik eski önemini kaybetmeye başladı. Konfeksiyon ürünlerinin yaygınlaşmasıyla ısmarlama işleri artık neredeyse tamamen kaybetme noktasına gelen terziler, önce pandemi şimdi de ekonomik sorunlarla mücadele ediyor. Pandemi öncesi ısmarlama işler yapmaya devam ettiklerini ancak pandeminin olması ve yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle artık sadece tamir işleri yapabildiklerini kaydeden Manisalı terzi 62 yaşındaki Süleyman Buldanlı bir yandan çırak bulmakta yaşanan sıkıntılar diğer yandan da ısmarlama işlerin bitme noktasına gelmesinin mesleğin sonu olabileceğini ifade etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 41 yıldır terzilik yaptığını anlatan Süleyman Buldanlı, "Pandemi döneminden önce ısmarlama işler çoktu. Pandemiden sonra ekonomik sorunlar girdi, ısmarlama işler bitti. Ismarlama işler bittiği gibi şu anda tamircilik yapıyoruz. Kızılay'dan hayır için dağıtılan elbiselerden getiren, anne babasının büyük gelen kıyafetlerini getirenlere tamirat yapıyoruz. Eskiden haftada bir iki tane tamir gelirken şimdi gün içinde 5-6 tane geliyor. Aynı gün içinde istiyor, gün vermek zorunda kalıyoruz. Küçültme, daraltma, kısaltma anında olmuyor, işler uzuyor dolayısıyla. Gelen insan eski pantolon getiriyor. Buna 20 lira, 50 lira ver denmiyor. Pantolonun durumuna göre para isteniyor o da yeterli gelmiyor." dedi.

Tamir işlerinin çoğalmasının nedeninin ekonomik sebepler olduğunu kaydeden Buldanlı şunları söyledi: "Eskiden kumaş ucuzdu, dikim ucuzdu, hayat şartları farklıydı. Şimdi bir takım elbise kumaşıyla birlikte dikimi 2 bin TL. Bir pantolon kumaşıyla dikimi 500 TL. Tamir her geçen gün çoğalmakta. Dilerim ekonomik koşullar iyileşir bizler de eski günlerimize kavuşuruz." - MANİSA

Terziler tamiratla ayakta duruyor
Terziler tamiratla ayakta duruyor
Terziler tamiratla ayakta duruyor

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Türk Lirası, Pandemi, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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