Üye Girişi
TESUD da bildiriciymiş - Son Dakika

TESUD da bildiriciymiş

23.01.2022 10:41
TESUD da bildiriciymiş

104 emekli amiral imzalı Montrö bildirisine destek veren Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin (TESUD) "bildirici" olduğu ortaya çıktı.

104 emekli amiral imzalı Montrö bildirisine destek veren Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin (TESUD) "bildirici" olduğu ortaya çıktı. Derneğin lağvedilen yönetim kurulu üyelerinin, emekli amiraller bildirisinden önce 25 Mart 2021'de Türkiye'deki gelişmelerle ilgili açıklama yapmak için görüşmeler yaptığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, emekli amirallerin "Montrö bildirisi"ne destek veren Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) hakkında inceleme başlatmıştı. 20 Nisan 2021'de dernek başkanı Namık Kemal Çalışkan ile yönetim kurulu üyeleri görevden uzaklaştırılmıştı. İncelemesini tamamlayan mülkiye müfettişi ve dernekler denetçileri, hazırladıkları raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.

WhatsApp yazışmaları istendi

Yapılan denetim sırasında TESUD yönetim kurulu tarafından, "TESUD YNT.KRL" ismiyle WhatsApp grubu kurulduğu ve bazı toplantıların bu grup üzerinden yapıldığı belirlendi. Görevden alınan derneğin yönetim kurulu üyelerine yazı gönderilerek grubun yazışma içeriklerinin verilmesi istendi.

İlk teklif 25 Mart'ta

Gruptaki yazışmalara göre, TESUD'un basında yayınlanması için hazırladığı bildiriye ilişkin ilk teklif, 25 Mart 2021'de derneğin yönetim kurulu üyesi Sermet T. tarafından yapılmış. Sermet T.'nin gruba, "Harp okullarına ve astsubay okullarına öğrenci alımıyla ilgili yönetmelik değişikliğinin TSK'nın emir komuta sisteminde ve TSK'da zaman içinde geri döndürülemeyecek büyük bir tahribat yapacağını tarihi örnekler verilerek anlatan bir bildiri yayımlanmasının TESUD'un görevi ve sorumluluğu olduğunu düşünüyorum" mesajını attığı görüldü.

Teklife onay verilmesinin ardından bildiriyle ilgili hazırlıklara başlandı. Dönemin TESUD Genel Başkanı Namık Kemal Çalışkan'ın imzasının bulunduğu taslak metin gruptan paylaşıldı. Ardından metne eklenilmesi ve düzeltilmesi istenen unsurlar konuşuldu.

Emekli amiraller bildirisinin yayınlandığı 4 Nisan 2021'de gruba mesaj atan yönetim kurulu üyesi Cengiz T., "103 emekli amiralimizin bildirisi bugün Türk kamuoyunun gündemine oturmuştur. Üyelerimiz, 'genel merkez bu konuda bir destek vermeyecek mi?' diye soruyor. Şu anda bütün bildiri karşıtı olanlar kamuoyunu kendi tarafında tutmak için gerek sosyal medyadan gerekse görsel medyadan yoğun bir yaylım ateşi içindeler. '5 Nisan Türkiye Emekli Subaylar Derneği kamuoyu duyurusu' başlığında sıcağı sıcağına yapmanın uygun olacağını düşünüyorum" ifadelerini yazarak emekli amirallere destek verilmesini istedi.

Yönetim kurulu üyesi Suat İ. ise söz konusu metnin ağır olduğunu, daha nazik bir metnin yayınlanmasının daha uygun olacağı karşılığını verdi.

Yalanlama yoluna gittiler

Söz konusu bildiri haber sitelerine ve sosyal medyaya düşünce dernek üyeleri panik oldu, metni yalanlama yoluna gitti. TESUD Başkanı Namık Kemal Çalışkan gruptan kamuoyuna yapacağı "www.tesud.org.tr adresinde resmi ve imzalı olarak yayınlanmamış çeşitli gruplarda veya sosyal medyada yayımlanan hiçbir metne ve paylaşıma itibar etmeyiniz" açıklamasını attı.

Nasıl sızdığını sordular

Yönetim Kurulu Üyesi Suat İ. ise metnin nasıl sızdığını sorarak, "Bildiğim kadarı ile sadece sınırlı sayıdaki sorumlu kişilerin adresinde bulunan metnin bir şekli ile yayımlanması düşünülmesi, araştırılması ve değerlendirilmesi gereken konudur. Belki ve yetkili ve sorumluların dışındaki kişi ve/veya birimlerce hukuk dışı yollar ile elde edilip servis edildi" mesajını yazdı. - ANKARA

YORUMLAR
500

Türkiye, Emekli, Nisan, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TESUD da bildiriciymiş - Son Dakika


Doğuma kar engeli! Yolda kalınca otomobilde doğum yaptı Doğuma kar engeli! Yolda kalınca otomobilde doğum yaptı         
10:39
Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı         
10:38
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı         
09:54
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum         
20:57
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak         
18:47
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03

Son Dakika Haberleri
10:39 Doğuma kar engeli! Yolda kalınca otomobilde doğum yaptı
10:37 Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı
10:16 Son Dakika! Vali Yerlikaya'dan vatandaşlara kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
09:55 Yolcu otobüsü refüje girdi, 40 yolcu ölümden döndü
09:53 Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı
09:40 Hadise, görümcesiyle 'Düm Tek Tek' şarkısı eşliğinde karşılıklı göbek attı
09:17 Ali Babacan'a resimli protesto! "Bu ilk değil" diyen gazeteciler isyan etti
09:16 Şarkı sözleri ile tepki çeken Sezen Aksu'yla ilgili Beren Saat'ten ilk paylaşım geldi
08:54 Hizmete gireli 1 ay bile olmamıştı! Çocuk hastanesinin tavanında çökme meydana geldi
08:29 Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 10:50:35. #1.12#
SON DAKİKA: TESUD da bildiriciymiş - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement