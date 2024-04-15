THY 2653 sayılı uçuşu teknik arıza nedeniyle rötar yaptı

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Erzincan'dan İstanbul'a gidecek Türk Hava Yolları 2653 sayılı yolcu uçağı teknik arıza sebebi ile rötar yaptı.

Erzincan Havalimanında dün saat 11.20'de İstanbul'a gidecek olan Türk Hava Yolları yolcu uçağında yaşanan teknik bir arızadan dolayı rötar yaptı.

Türk Hava Yolları 2653 sayılı sefer yolcu uçağında seyahat edecek yolcuların uçağa alındı. Bir süre sonra tekrar teknik arızadan dolayı yolcular geri indirildi bilgisi paylaşıldı. Teknik ekipler uçağın arızasını giderilmesinin için çalıştı. Teknik arızanın giderilmesinin ardından Erzincan- İstanbul seferi düzenlendi. - ERZİNCAN