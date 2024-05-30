THY'den kokpit iddialarına yanıt: Böyle bir olay gerçekleşmemiştir

Yerel

Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir yolcu uçağında kokpitin bir süre boş bırakıldığı, bu nedenle de pilotun uçuşlardan çekildiği iddia edildi. THY'den konuyla ilgili yapılan açıklamada iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilerek "böyle bir olay gerçekleşmemiştir, bu haberle ilgili kanuni hakkımızı kullanacağımızı bildirmek isteriz" denildi.

Türk Hava Yolları'na ait Boeing yolcu uçağında iki pilotun art arda çıkarak kokpiti bir süre boş bıraktığı ve bunun üzerine pilotun uçuşlardan çekildiği iddia edildi. İddiaya göre, sefer sırasında kaptan pilot lavaboya gitmek üzere kokpitten çıktı. Bu sırada kokpitte yardımcı kadın pilot tek başına kaldı. Kısa bir süre sonra kuleden uçakla iletişime geçildi. Ancak yardımcı pilot söylenenleri anlamadı. Kuleyle iletişim kuramayan yardımcı pilot, kaptan pilotun yanına gitti. Bu sırada kokpitte kimse kalmadı. Kaptan pilotun lavabodan çıkmasını bekleyen yardımcı pilot, kulenin iletişim kurduğunu söyleyerek anlamadığını ifade etti. Kaptan pilot ise yardımcı pilota kokpitten çıkmaması gerektiğini söyleyerek şifre girişi yaparak kokpite girdi. Yine iddiaya göre kokpitin birkaç dakika boş kalmasının rapor edilmesi üzerine yardımcı kadın pilotun uçuşlardan çekildiği öne sürüldü.

İddiaya THY böyle cevap verdi

İddia üzerine THY'den konu ile ilgili açıklama geldi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı dijital mecralarda yer verilen, bir yolcu uçağımızda kokpitin bir süre tamamen boş bırakıldığına dair iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir hadise vuku bulmuş değildir. Kamuoyunu yanlış bilgilendirip, marka itibarımızı zedelemeye yönelik maksatlı servis edilen bu yalan haberle ilgili kanuni hakkımızı kullanacağımızı bildirmek isteriz" açıklamasında bulunarak iddiaları yalanladı. - İSTANBUL