 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
THY, Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle 41 Seferini İptal Etti - Son Dakika
Üye Girişi

THY, Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle 41 Seferini İptal Etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olan ve yarın da etkisini sürdürmesi beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 41 seferini iptal ettiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndan kalkışlı/varışlı toplam 41 seferin hava muhalefeti nedeniyle iptal olduğu belirtildi.

THY, Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle 41 Seferini İptal Etti
22.12.2023 - 21:22,
Abone Ol

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul'da bugün etkili olan ve yarın da etkisini sürdürmesi beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 41 seferini iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Türk Hava Yolları 41 seferini iptal etti. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Yarın Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama linkinden ulaşabilirsiniz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türk Hava Yolları, İstanbul, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel THY, Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle 41 Seferini İptal Etti - Son Dakika


22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28
Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı

Son Dakika
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 22:38:49. #1.11#
SON DAKİKA: THY, Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle 41 Seferini İptal Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement