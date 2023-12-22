THY, Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle 41 Seferini İptal Etti

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul'da bugün etkili olan ve yarın da etkisini sürdürmesi beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 41 seferini iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Türk Hava Yolları 41 seferini iptal etti. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Yarın Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama linkinden ulaşabilirsiniz" denildi. - İSTANBUL