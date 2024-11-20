THY, Podgorica Seferlerini İptal Etti

Türk Hava Yolları (THY), Karadağ'ın başkenti Podgoritsa, kalkışlı ve varışlı olmak üzere iki seferini olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal etti.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Kasım (bugün) tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.TK 1087 İstanbul-Podgorica, Tk 1088 Podgorica-İstanbul" denildi. - İSTANBUL
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