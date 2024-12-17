Hava limanlarında bagajlar artık kaybolmayacak - Son Dakika
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Yerel

Hava limanlarında bagajlar artık kaybolmayacak

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Türk Hava Yolları, Apple ile yaptığı iş birliği sayesinde yolcuların bagajlarının takibini kolaylaştıran yeni bir sistem geliştirdi. Bu sistem, kayıp bagaj sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor ve operasyonel verimliliği artırıyor.

17.12.2024 11:53  Güncelleme: 13:20
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Türk Hava Yolları'nın (THY) Apple ile yaptığı iş birliği anlaşması kapsamında bagaj takip sistemi oluşturuluyor. Bu sistem sayesinde yolcuların kayıp bagaj dönemi sona erecek.
Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), teknolojik anlamda geliştirdiği yolcu memnuniyetini en üst seviyeye çıkartıyor. Bu bağlamda THY, Apple ile yeni bir iş birliği anlaşması yaptı. Bagaj takip sistemi ile ilgili bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu yenilik ile birlikte operasyonel verimliliğin artacağını söyledi.

YOLCULARIN HİZMETİNE SUNULDU

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bolat şunları söyledi: Türk Hava Yolları olarak, bagaj takip sistemimizi geliştirmek amacıyla Apple ile bir iş birliği gerçekleştirdiğimizi mutlulukla duyurduk. iOS 18.2'nin yayınlanmasıyla birlikte yolcularımız artık AirTag veya Find My destekli cihazların bulunduğu ve aksaklık yaşanan bagajlarının konum bilgilerini ilgili ekiplerimizle paylaşabilecekler. Bu yenilik sayesinde bagajlarınızı hızla bulup size ulaştırabiliyor, operasyonel verimliliğimizi artırırken memnuniyetinizi de en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Bu özelliği kullanmak son derece kolay: Find My uygulaması üzerinden "Konum Paylaş" bağlantısı oluşturup, web sitemiz https://lnkd.in/dhzeadvh üzerinden paylaşmanız yeterli olacaktır. Paylaşılan konum bilgisi güvenli bir şekilde saklanır, yedi gün sonra otomatik olarak sona erer veya istediğiniz zaman sizin tarafınızdan devre dışı bırakılabilir. Çok yakında aynı özelliği mobil uygulamamız üzerinden de kullanabileceksiniz. Türk Hava Yolları olarak, teknolojiyi seyahat deneyiminizi geliştirmek için kullanmaya kararlıyız. Hep birlikte daha iyi bir seyahat deneyimi yaşayabilmeniz için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşekkürler."

Hava limanlarında bagajlar artık kaybolmayacak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hava limanlarında bagajlar artık kaybolmayacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mesut Kaya:
    Gönül isterdi ki Türk bir yazılım şirketi ile anlaşılsın 2 0 Yanıtla
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