THY ve DIB'den A350 Finansmanı İmzası - Son Dakika
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THY ve DIB'den A350 Finansmanı İmzası

THY ve DIB\'den A350 Finansmanı İmzası
28.07.2025 16:27
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Türk Hava Yolları, Dubai İslami Bankası ile Airbus A350'nin finansman kiralamasını imzaladı.

Türk Hava Yolları (THY) ile Dubai İslami Bankası (DIB) arasında, Airbus A350 tipi yenilikçi uçağın finansal kiralama işleminin imza töreni gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "DIB ile birlikte bu önemli finansmanı başarıyla tamamlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz ve bu ortaklığı gelecekte daha da ileri taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu THY, bir Airbus A350 uçağı için yenilikçi bir finansman işlemini daha başarıyla hayata geçirdi. Bayrak taşıyıcının finansman portföyünü çeşitlendirme stratejisinde önemli bir dönüm noktası olan, İsviçre Frangı (CHF) cinsinden İslami finansal kiralama işlemi, dünyanın ilk İslami ve Birleşik Arap Emirliği (BAE)'nin en büyük bankası olan Dubai Islamic Bank (DIB) ile imzalandı. Yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından tamamlanan bu işlem, Türk Hava Yolları ile DIB arasındaki yakın iş birliğinin bir sonucu olarak, tüm dünyada aktif kullanılan finansman yönteminin bayrak taşıyıcının finansman portföyüne dahil edilmesini hedefliyor. Bayrak taşıyıcı, Finansman anlaşmasının kutlanması amacıyla, Türk Hava Yolları'nın İstanbul'daki Genel Müdürlüğü'nde bir imza töreni düzenledi. Törene, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Dubai İslamic Bank CEO'su Dr. Adnan Chliwan katılım sağlarken, ikili arasında İslami finansal kiralama işlemine dair imzalar atıldı.

"Bu ortaklığı gelecekte daha da ileri taşımayı hedefliyoruz"

Törende konuşma yapan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Bu işlem, finansal inovasyona olan bağlılığımızı ve filomuzu güçlendirme kararlılığımızı gösterirken, aynı zamanda BAE ve Körfez bölgesindeki diğer önde gelen kurumlarla iş birliğimizde yeni bir dönemin başlangıcını da simgeliyor. DIB ile birlikte bu önemli finansmanı başarıyla tamamlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz ve bu ortaklığı gelecekte daha da ileri taşımayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Sektörümüz için önemli bir kilometre taşıdır"

DIB Grup CEO'su Dr. Adnan Chilwan ise konuşmasında, "Anlamlı bir iş birliğinin gücü, ortak hedeflerde yatar ve bu ortaklık da bunun açık bir yansımasıdır. Guinness Rekorlar Kitabı'nda 'En Fazla Ülkeye Uçan Havayolu' unvanına sahip Türk Hava Yolları, ölçek, vizyon ve küresel liderlik açısından öncüdür. Türk Hava Yolları'nın tarihinde ilk kez İslami finansmanı tercih etmesi, sektörümüz için önemli bir kilometre taşıdır ve bu gelişimi şekillendirmekten gurur duyuyoruz. Bu işlem sadece havayolunun büyümesini desteklemekle kalmayıp, İslami finansmanın küresel pazarlardaki artan önemini de pekiştiriyor. Bu adıma ortak olmaktan ve Türkiye ile BAE arasındaki güçlü ekonomik bağları daha da sağlamlaştırmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

İmza sonrası, Bolat, Adnan Chliwan'a Türk Hava Yolları'na ait uçak maketini taktim etti. Tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel THY ve DIB'den A350 Finansmanı İmzası - Son Dakika

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