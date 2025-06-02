TİKA, Acapulco\'daki Okulun Çatısını Yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'nın Pasifik kıyısındaki Acapulco şehrini vuran Otis Kasırgası'ndan etkilenen Acapulco Sor Juana Ines de la Cruz Ortaokulunun merkez çatısını yenileyerek, okulun çevre düzenlemesini gerçekleştirdi.

Acapulco şehri Otis Kasırgası'nın ardından 2024 Ağustos ayında yeniden kasırganın etkisine maruz kalmış ve toparlanma sürecine girmişti. Bu süreçte TİKA Başkanı Serkan Kayalar da Meksika'ya gerçekleştirdiği ziyarette Acapulco'da bir okulun ve bir parkın yenilenmesi için çalışmalar başlatılacağını belirterek, Şubat 2023 depremi sonrasında Meksika'nın Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekipleri ve 300 tondan fazla insani yardımla gösterdiği dayanışmaya karşılık Türkiye'nin de Meksika'nın yanında olacağını ifade etmişti. TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi tarafından Acapulco Belediyesi ve Meksika Dışişleri Bakanlığının belirlediği öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda seçilen okulun merkez çatısı yenilenerek, çevre düzenlemesi yapıldı.

Okulun açılış töreni, Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Acapulco Belediye Başkanı Abelina Lopez Rodriguez, TİKA Meksika Koordinatörü Fatih Abdi Çetin, Meksika Eğitim Bakanlığı yetkilileri, yerel halk ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Ortaokul öğrencilerinin Türkiye-Meksika temalı resimlerinin de yer aldığı açılış bayram havasında geçti.

Açılışta konuşma yapan Büyükelçi Esenli, Türkiye-Meksika dostluğunun her gün daha da gelişmesinde TİKA'nın eğitim projelerinin ve gençlere yapılan bu yatırımların çok önemli olduğunu belirterek, sıcak karşılamadan ötürü Belediye Başkanı Rodriguez'e, okul yetkililerine, gençlere ve velilerine müteşekkir olduğunu ifade etti.

2017 Meksika Oaxaca depremi sonrası El Espinal Türkiye-Meksika Dostluk Hastanesini inşa eden TİKA, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde birçok ülkenin afet sonrası toparlanma çabalarına destek oldu. - ANKARA