Tilkiye Tavuk İkramı - Son Dakika
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Tilkiye Tavuk İkramı

Tilkiye Tavuk İkramı

Isparta'da tilkiye tavuk eti ikram edildi, o anlar sosyal medyada ilgi gördü.

14.10.2024 15:16
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Isparta'nın Sütçüler ilçesinde ormanlık alanda gezen tilkiye vatandaşlar tarafından tavuk eti ikram edildi. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Olay, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde meydana geldi. İlçede bulunan ormanlık alanda yiyecek avına çıkan tilkiye vatandaşlar tarafından tavuk eti ikram edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde ağacın dalına vatandaşlar tarafından bırakılan tavuk etini tilkinin fark ettiği ve bölgeden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı. Görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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