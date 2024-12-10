Tilkiyi Cipsle Beslediler - Son Dakika
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Yerel

Tilkiyi Cipsle Beslediler

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Bursa'da gençler, yolda gördükleri tilkiye cips vererek onu besledi, o anları kaydettiler.

10.12.2024 10:33
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Tilkiyi cipsle besledi, o anları kayda aldı

BURSA - Bursa Uludağ Yolunda gezintiye çıkan bir grup genç yolda gördükleri tilkiye eliyle cips vererek besledi. O anlar kameraya yansıdı.

Türkiye'nin kış turizm merkezi Uludağ'da gezintiye çıkan bir grup genç, yolda tilki görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tilkinin aç olduğunu fark eden gençler, yedikleri cipsi tilkiye verdi. Tilkiye eliyle besleyen kişiyi ise arkadaşı kayda aldı. O anları sosyal medyada paylaşan gençler, bazı vatandaşların tepsini çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tilkiyi Cipsle Beslediler - Son Dakika

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