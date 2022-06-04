Tilos Travel Turizm Koordinatörü Kaplan'dan açıklama: "Basit bir arıza idi giderildi, gemimiz görevinin başında" - Son Dakika
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Tilos Travel Turizm Koordinatörü Kaplan'dan açıklama: "Basit bir arıza idi giderildi, gemimiz görevinin başında"

04.06.2022 17:18
Tilos Travel Turizm Koordinatörü Kaplan'dan açıklama: "Basit bir arıza idi giderildi, gemimiz görevinin başında"

Önceki gün Kuşadası Limanı'ndan Sisam Adası'na giden Palau bayraklı yolcu gemisinin su alması olayı ile ilgili olarak Tilos Travel Turizm Koordinatörü Fethi Kaplan, olayın çok fazla abartıldığını, bakımları tamamlanan yolcu gemisinin görevinin başında olduğunu belirtti.

Önceki gün Kuşadası Limanı'ndan Sisam Adası'na giden Palau bayraklı yolcu gemisinin su alması olayı ile ilgili olarak Tilos Travel Turizm Koordinatörü Fethi Kaplan, olayın çok fazla abartıldığını, bakımları tamamlanan yolcu gemisinin görevinin başında olduğunu belirtti.

Olaydan sonra yapılan haberlerin çok abartılması nedeniyle uzun yıllardır güvenle ve yüksek müşteri memnuniyeti ile hizmet veren Tilos Travel Turizm olarak üzüldüklerini kaydeden Fethi Kaplan, "Olaydan sonra aşırı abartılı bir şekilde yapılan haberlerle adeta deniz taşımacılığımıza leke sürmek ve sanki teknemiz yan yatmak suretiyle batmış gibi bir algı oluşturulmak istenmiştir. Söz konusu arıza neticesinde teknemiz yan yatmamış sadece her teknenin makine dairesinde meydana gelebilecek küçük teknik bir arıza yaşanmış ve gemimiz yolcuları ile birlikte güvenli bir şekilde limana çekilerek tahliye edilmiştir" dedi.

Tilos Travel Turizm Koordinatörü Fethi Kaplan konuyla ilgili açıklamasında "Sea Stra Rhodes isimli 9103764 IMO numaralı gemimiz, 31 Mayıs günü planlı Kuşadası - Samos seferini yapmak üzere saat 08.30 da, Kuşadası Ege Port limanından kalkmıştır. Saat 09.00 sıralarında, köprü üstünde iskele makine dairesi sintine alarmı çalmış gemi çarkçıbaşı ve yağcı kontrol amacı ile makine dairesine intikal etmiştir. İskele şanzıman deniz suyu soğutması valfinden önce devrede yırtık görülmüş ve hemen suyu tahliye amacı ile sintine pompası çalıştırılmıştır. Gemi personeli iskele makineye seyyar sintine dalgıç pompası da getirmiş ve bu pompa ile de müdahale edilmeye başlanmıştır. Pompaların bastığı su ile makine dairesine giren suyun azaldığı görülmüştür. Söz konusu teknik arızanın işlerinde ehil personelimiz tarafından tespiti ile zaman kaybetmeksizin Sahil Güvenlik Komutanlığı'na durum bildirilmiş ve yardım talep edilmiştir. Sahil Güvenlik personeli bildirim yapmamız üzerine gemimiz kısa sürede yolcuları ile birlikte güvenli bir şekilde limana çekilmiştir" diyerek kısa sürede bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür etti.

Yaşanan teknik arıza sebebiyle hiç kimsenin zarar göremediğini ve tüm müşterilerin ücret iadelerinin hemen yapıldığını kaydeden Tilos Travel Turizm Koordinatörü Fethi Kaplan, "Yaşanan teknik arıza dolayısıyla üzgünüz. Bugüne kadar güvenle ve yüksek müşteri memnuniyeti ile çalıştığımız Deniz Taşımacılığı 'mızı her gün daha ileriye götürmek amacıyla meydana gelebilecek her türlü teknik arızaya karşı kontrol sıklığımızı artırdığımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Tilos Travel Turizm Koordinatörü Kaplan'dan açıklama: Basit bir arıza idi giderildi, gemimiz görevinin başında
Tilos Travel Turizm Koordinatörü Kaplan'dan açıklama: Basit bir arıza idi giderildi, gemimiz görevinin başında
Tilos Travel Turizm Koordinatörü Kaplan'dan açıklama: Basit bir arıza idi giderildi, gemimiz görevinin başında
Tilos Travel Turizm Koordinatörü Kaplan'dan açıklama: Basit bir arıza idi giderildi, gemimiz görevinin başında
Tilos Travel Turizm Koordinatörü Kaplan'dan açıklama: Basit bir arıza idi giderildi, gemimiz görevinin başında
Tilos Travel Turizm Koordinatörü Kaplan'dan açıklama: Basit bir arıza idi giderildi, gemimiz görevinin başında

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Kaynak: İHA

Kuşadası Limanı, Kuşadası, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tilos Travel Turizm Koordinatörü Kaplan'dan açıklama: 'Basit bir arıza idi giderildi, gemimiz görevinin başında' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tilos Travel Turizm Koordinatörü Kaplan'dan açıklama: "Basit bir arıza idi giderildi, gemimiz görevinin başında" - Son Dakika
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