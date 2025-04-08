Tır sürücüsü feci şekilde can verdi! - Son Dakika
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Yerel

Tır sürücüsü feci şekilde can verdi!

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Muğla'nın Milas-Labranda yolunda maden taşıyan bir tır, kaza yaparak alev aldı. Kalp krizi geçirdiği iddia edilen ve araçtan çıkamayan 64 yaşındaki sürücü, yangın sonucunda hayatını kaybetti.

08.04.2025 11:47  Güncelleme: 11:57
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Milas-Labranda yolu üzerinde sabah saatlerinde maden taşıyan bir tır yoldan çıkarak alev aldı. Tır dorsesi direksiyonunda bulunan sürücüsü ile birlikte kısa sürede tamamen yanarken, tır sürücüsünün direksiyonda kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın yaşandığı ileri sürüldü.

ÖNCE DAĞIN YAMACINA ÇARPTI, ARDINDAN YANDI

Olay, Milas-Labranda yolu Kargıcak Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde yaşandı. Merkezi Aydın'da bulunan bir enerji ve maden firmasına ait tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dağın yamacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır alev aldı ve kısa sürede yanmaya başladı. Kazadan sonra çıkan yangında 64 yaşında olduğu öğrenilen tır sürücüsü Mahmut Bulut da dorse ile birlikte feci şekilde yandı.

"KALP KRİZİ" İDDİASI

Tır sürücüsünün yangın sonrası araçtan çıkamaması "kazadan önce sürücünün kalp krizi geçirmiş olabileceği" şeklinde yorumlandı.

EKİPLER KISA SÜREDE BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

Kazadan sonra çevredeki vatandaşların ihbarı ile kısa sürede bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tır sürücüsü feci şekilde can verdi! Araçtan neden çıkamadı?
Tır sürücüsü feci şekilde can verdi! Araçtan neden çıkamadı?
Tır sürücüsü feci şekilde can verdi!
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tır sürücüsü feci şekilde can verdi! - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sami Göksu:
    Rahmetli şöforun tecrübeli biri olduğu belli vade yolda yetmiş allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla
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