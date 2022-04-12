TKKD Elazığ Şubesi gönüllere dokunuyor - Son Dakika

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Elazığ Şubesi, son dönemlerde gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların gönlüne dokunmaya devam ediyor.

TKKD Elazığ Şubesi, özellikle Ramazan ayında gerçekleştirdiği çalışmalarla maddi durumu düşük vatandaşların yardımına koşuyor. Gıda kolilerini daha önce belirledikleri ailelerin kapılarına götüren dernek üyeleri, Ramazan ayı boyunca sürecek olan askıda ekmek kampanyasını da hayata geçirdi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren TKKD Elazığ Şube Başkanı Prof. Dr. Sema Temizer Ozan, derneklerinin Elazığ'da kurulmasının ardından var güçleri ile çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. Sema Temizer Ozan, "2. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirdikten sonra yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte Vali Ömer Toraman'ın eşi Neşe Toraman'ı ziyaret ettik ve derneğimize davet ettik. Konseyimize yeni katılan üyeler ve misafirlerimizle bir restoranda bir araya gelip çalışmalarımızı değerlendirdik. Faydalı kitap kampanyası, gıda kolisi dağıtımları, askıda ekmek kampanyalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu süreçte dernek üyeleriyle birlikte sosyal aktiviteleri de sürdürmeye çalışıyoruz" dedi. - ELAZIĞ