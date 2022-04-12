TKKD Elazığ Şubesi gönüllere dokunuyor - Son Dakika
Üye Girişi

TKKD Elazığ Şubesi gönüllere dokunuyor

12.04.2022 11:50
TKKD Elazığ Şubesi gönüllere dokunuyor

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Elazığ Şubesi, son dönemlerde gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların gönlüne dokunmaya devam ediyor.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Elazığ Şubesi, son dönemlerde gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların gönlüne dokunmaya devam ediyor.

TKKD Elazığ Şubesi, özellikle Ramazan ayında gerçekleştirdiği çalışmalarla maddi durumu düşük vatandaşların yardımına koşuyor. Gıda kolilerini daha önce belirledikleri ailelerin kapılarına götüren dernek üyeleri, Ramazan ayı boyunca sürecek olan askıda ekmek kampanyasını da hayata geçirdi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren TKKD Elazığ Şube Başkanı Prof. Dr. Sema Temizer Ozan, derneklerinin Elazığ'da kurulmasının ardından var güçleri ile çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. Sema Temizer Ozan, "2. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirdikten sonra yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte Vali Ömer Toraman'ın eşi Neşe Toraman'ı ziyaret ettik ve derneğimize davet ettik. Konseyimize yeni katılan üyeler ve misafirlerimizle bir restoranda bir araya gelip çalışmalarımızı değerlendirdik. Faydalı kitap kampanyası, gıda kolisi dağıtımları, askıda ekmek kampanyalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu süreçte dernek üyeleriyle birlikte sosyal aktiviteleri de sürdürmeye çalışıyoruz" dedi. - ELAZIĞ

TKKD Elazığ Şubesi gönüllere dokunuyor

YORUMLAR
500
Milas'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım Milas'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

Ramazan, Elazığ, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TKKD Elazığ Şubesi gönüllere dokunuyor - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Polis hata yapan sürücüyü uyarmak istedi ama koltukta kimseyi bulamadı
12:01 UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti
11:57 Putin meydan okudu: Ukrayna'daki operasyon başarıya ulaşana dek durmayacağız!
11:57 12 Nisan'da gram altın 922 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:53 Gaziantep'te nefes borusuna ceviz kaçan küçük Metin, hayatını kaybetti
11:42 Son Dakika: İlahiyatçı profesör Zekeriya Beyaz yaşamını yitirdi
11:39 Bağcılar'da Suriyeli gerginliği! Yolun ortasına sandalye koyup geçenlere laf attı: Erkek olan gelsin
11:34 NATO Finlandiya ve Norveç'e yeşil ışık yakınca Rusya'dan yanıt gecikmedi: Finlandiya sınırına askeri teçhizat yığdılar
11:31 Ergun Poyraz'a saldırı olayında 6 kişi gözaltına alındı
11:28 Yeni Pandora belgeleri: Oligarkların gizli hesapları gün yüzüne çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 12:26:15. #1.11#
SON DAKİKA: TKKD Elazığ Şubesi gönüllere dokunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement