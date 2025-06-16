TÖBSEN'den TÜGVA İddiası: Bakanlık Bütçesi Kullanılıyor - Son Dakika
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TÖBSEN'den TÜGVA İddiası: Bakanlık Bütçesi Kullanılıyor

16.06.2025 15:59
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TÖBSEN, TÜGVA yaz okulu eğitmenlerinin ücretlerinin MEB bütçesinden ödendiğini iddia etti.

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(BURSA) - Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN), Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) yaz okulu eğitmenlerinin ücretlerinin Halk Eğitim üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden ödendiğini iddia etti. TÖBSEN Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, "Okullarda tasarruf tedbirleri kapsamında çay ısıtıcısını yasaklayan, öğrencilerin bir öğün ücretsiz yemek ve temizliği için 'bütçe yok' diyen Bakanlık, TÜGVA yaz okulu eğiticilerinin ödemelerini Halk Eğitim üzerinden açılan kurslarla ödüyor" dedi. Bebek, konuyla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

TÖBSEN, TÜGVA yaz okulu eğitmenlerinin ücretlerinin Halk Eğitim üzerinden MEB bütçesinden ödendiğini iddia ederek, konuyla ilgili açıklama yaptı ve konuyla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

TÖBSEN Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, Kurban Bayramı sürecinde Bursa'da bir TÜGVA yöneticisiyle yaptığı görüşmeyi anlatarak, "Bursa'da bir TÜGVA yöneticisi ile konuştum. Profil resmimi Filistin resmi yaptım, kim olduğumu anlamasınlar diye. 'Ben TÜGVA eğiticisi olmak istiyorum eğitim üzerinden kurs açmak istiyorum. Tasarruf tedbirleri kapsamında sene başında kurslar iptal edildi. Böyle bir şeyin olmasının mümkünü var mı' dedim, 'Sayın hocam merak etmeyin biz bürokrasiyi de bunları hallediyoruz' yanıtını aldım" dedi.

"Halk Eğitim üzerinden açılan kurslarla Milli Eğitim Bakanlığı ödüyor"

Bu kadar şaibe altında olan hakkında soru işaretleri bulunan bir vakfın MEB içinde kaynak kullanmadan tamamen Bakanlık bütçesi ve Bakanlığa bağlı okul ve yurtlar üzerinden Milli Eğitim'e çöreklendiğini öne süren Bebek, şunları söyledi:

"Onların deyimiyle FETÖ tarzı uygulamalarla her başvuran istediği yere yerleştirildi, istedikleri kamu okulunu ve imkanlarını bir sistemde kurumsal ve profesyonel şebeke halinde kullandıklarına dair gerçekler de ortaya çıkıyor. Okullarda tasarruf tedbirleri kapsamında çay ısıtıcısını yasaklayan, öğrencilerin bir öğün ücretsiz yemek ve temizliği için 'bütçe yok' diyen Halk Eğitim üzerinden açılan kursları tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edildi. Bu kadar sorun yaşanırken Türkiye Gençlik Vakfı kısa adıyla TÜGVA, İstanbul merkezli gençlik ve öğrenci vakfı yaz okulu eğiticilerinin ödemelerini Halk Eğitim üzerinden açılan kurslarla Milli Eğitim Bakanlığı ödüyor."

"Hiçbir cemaat ve özel yapı devletin görevi eğitimi devralamaz"

TÜGVA yaz okullarının yüzde 80'inin devlet okullarında düzenlendiği ve bu kampların elektrikten suya kadar tüm giderlerinin halkın vergileriyle karşılandığını söyleyen Serkan Bebek, kamuya ait okulların herhangi bir dini veya siyasi yapılanmanın faaliyet alanına açılmasının laiklik ilkesi, fırsat eşitliği ve pedagojik temellere aykırı olduğunu belirtti. Bebek, "Hiçbir cemaat ya da özel yapının devletin asli görevlerinden olan eğitimi devralamaz. Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜGVA arasında yapılan tüm protokoller iptal edilmelidir" diye konuştu.

"Milli Eğitim hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

Milli Eğitim Bakanı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü adına suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Bebek, "TÜGVA eğiticilerine Halk Eğitim'i alet ederek Bakanlık bütçesinin peşkeş çeken sorumlular hakkında Milli Eğitim Bakanı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Buradan Cumhuriyet Savcılarına sesleniyoruz; TÜGVA yaz okulu eğiticileri, TÜGVA geçmiş dönem eğiticileri araştırılmalıdır. Kaç kişinin Halk Eğitim üzerinden ücret aldığı tespit edilmeli ve Milli Eğitim Bakanlığı hakkında da resen soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Sivil Toplum, Politika, Eğitim, Hukuk, Yerel, Son Dakika

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