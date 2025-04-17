TÖDEB Agora Fintech Fuarı Açıldı

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen TÖDEB Agora Fintech Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Fuar, sektör paydaşlarını, yurt dışından katılımcıları ve kamu kurumu temsilcilerini bir araya getirdi.

Açılış töreninde konuşan TÖDEB Başkanı Serhat Dolaz, fuarın ikinci kez düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz TÖDEB Agora Fintech Fuarı'nda tekrar bir araya geldik. Sektör paydaşlarımız, yurt dışından katılımcılar ve kamu kurumlarına katılımcılarla beraber bu organizasyonun startını verdik" dedi.

Türkiye'nin Fintech sektörü için önemli bir cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Dolaz, "Herkes açılış konuşmalarında bahsetti, burası sektör olarak ülkedeki cazibe merkezlerinden bir tanesi. Oldukça yüksek yatırım potansiyeli olan bir sektörde çalışmak gerçekten büyük heyecan veriyor bizlere. Ben TÖDEB adına, birliğimizin üyeleri adına ve sektördeki paydaşlarımız adına gurur ve onur duyduğum bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Fintech ekosisteminin büyüklüğüne dikkat çeken Dolaz, "Türkiye'de Fintech başlığı altında toplanan 900'ün üzerinde bir şirket topluluğu var. Türkiye'nin ödeme ve elektronik para kuruluşlarına üye lisanslı 90 adet kuruluşumuz var" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin teknolojik altyapı ve insan kaynakları açısından uluslararası rekabette güçlü bir konumda olduğunu belirten Dolaz, "Yurt dışındaki örneklere baktığımızda hem teknolojik altyapı hem de insan kaynakları anlamında gayet rahatlıkla rekabet edebileceğimiz bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim. Önümüzdeki yıllarda burada gerçekten inovasyon üreten teknolojilerle yurt dışındaki yabancı yatırımcının ilgisini çekebilecek noktaya gelmesi için hem kamu kurumları hem birlikler hem de sektördeki paydaşlar omuz omuza burada iyi işler inşa etmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL