TÖHOB Genel Kurulu Yapıldı, mevcut başkan Ercan Soydaş tekrar seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

TÖHOB Genel Kurulu Yapıldı, mevcut başkan Ercan Soydaş tekrar seçildi

27.05.2022 19:19
TÖHOB Genel Kurulu Yapıldı, mevcut başkan Ercan Soydaş tekrar seçildi

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Olağan Genel kurulu İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Olağan Genel kurulu İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'nin de katıldığı genel kurul sonunda, tek liste ile yapılan oylamada mevcut başkan Ercan Soydaş yeniden seçildi.

İstanbul'da, İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul Divan Başkanlığını Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner yaptı. TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş ve İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık gelen katılımcıları karşıladı. Genel Kurula İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, İBB meclisi üyesi Suat Sarı, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göğer, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Emin Alagöz, Fethiye Şoförler Odası Başkanı Hayri Topçu, Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Onur Orhon, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen delegeler katıldı.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili yaptığı konuşmada, Özel Halk Otobüsleri şirket ve kooperatifleri ile yeni bir sisteme geçildiğini belirterek, bu sistemin Özel Halk Otobüsleri esnafının kaliteli bir taşımacılık yapması için tüm Türkiye'de örnek olması gerektiğini belirtti. İBB Meclis Üyesi Suat Sarı da yaptığı konuşmada devletin toplu taşımaya destek vermesi gerektiğini söyledi.

Tek liste halinde yapılan yönetim ve denetim kurulları seçimlerinde mevcut Başkan Ercan Soydaş güven oyu alırken yenilenen yönetim ve kurulu listesi de yeni dönem için yetki aldı. Genel Kurul sonunda Başkan Ercan Soydaş desteklerinden dolayı delegelere teşekkür etti. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul'da Ev Kiraları Ortalama 6 Bin Lirayı Aştı İstanbul'da Ev Kiraları Ortalama 6 Bin Lirayı Aştı İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız
Kaynak: İHA

istanbul büyükşehir belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar, Ercan Soydaş, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TÖHOB Genel Kurulu Yapıldı, mevcut başkan Ercan Soydaş tekrar seçildi - Son Dakika


Son Dakika
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 19:29:20. #1.12#
SON DAKİKA: TÖHOB Genel Kurulu Yapıldı, mevcut başkan Ercan Soydaş tekrar seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement