Tokat'ta İlk Kompost Tesisi

Tokat'ta organik atıklar komposta dönüşüyor

TOKAT - Türkiye'de tarım lisesi bünyesinde kurulan ilk ve tek kompost tesisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde hem çevreye katkı sağlıyor hem de öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sunuyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü'nde 2021 yılında kurulan kompost üretim tesisi, çevreye ve eğitime katkı sağlayan örnek bir proje olarak öne çıkıyor. Türkiye'de bir tarım lisesi bünyesinde kurulan ilk ve tek kompost tesisi olma özelliğine sahip olan merkez, aynı zamanda Tokat kent merkezindeki tek aktif kompost tesisi olarak dikkat çekiyor. Haftalık 3,5 tonluk kapasiteyle çalışan tesiste yılda yaklaşık 60 ton kompost üretiliyor. Tesiste organik atıklar, çevreye zarar vermeden gübreye dönüştürülerek hem atık miktarı azaltılıyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. TOGÜ Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için uygulamalı eğitim alanı olarak da hizmet veren tesis, gençlerin çevresel farkındalık kazanmasına ve mesleki gelişimlerine önemli katkılar sunuyor.

"Tarım lisesi öğrencilerimiz uygulamalı eğitim görüyor"

Tesisin Türkiye'de tek olduğunu söyleyen TOGÜ Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Turgut Atay; "Tarım Lisesi olarak bu tesisin Türkiye'de başka bir örneği yoktur. Bu tesisten ülkemizde belli sayıda var. Ama tarım lisesi bünyesinde yalnızca bizim okulumuzda mevcut. Hem topraklarımızı organik madde açısından zenginleştirme adına üretim gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda da kendi tarım lisesi öğrencilerimiz de bizzat her aşamasında dahil edip onları bu konuda bilgilendiriyoruz" dedi.

Öğrenciler de teorik olarak işledikleri dersi tesiste uygulamalı olarak gördüklerini söyledi.