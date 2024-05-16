Tokat'ta Menengiç Ağacı Keşfedildi - Son Dakika
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Tokat'ta Menengiç Ağacı Keşfedildi

Tokat\'ta Menengiç Ağacı Keşfedildi

Tokat'ta yaşayan bitki uzmanı Havva Çiftçier, Adana ve Hatay'da yaygın olarak bulunan menengiç ağacının Tokat'ta da kendiliğinden yetiştiğini keşfetti. Menengiç ağacının kahvesinin kolon kanserine karşı koruyucu etkileri olduğunu belirten Çiftçier, bitkinin taze sürgünlerinin de çeşitli sağlık sorunlarına fayda sağladığını söyledi.

16.05.2024 11:33
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Tokat'ta yaşayan bitki uzmanı Havva Çiftçier, Adana ve Hatay'da yaygın olarak bulunan menengiç ağacının Tokat'ta da kendiliğinden yetiştiğini keşfetti. Menengiç ağacının kahvesinin kolon kanserine karşı koruyucu etkileri olduğunu belirten Çiftçier, bitkinin taze sürgünlerinin de çeşitli sağlık sorunlarına fayda sağladığını söyledi.

Adana ve Hatay'da sıkça görülen menengiç ağacı, Tokat'ta da yetişiyor. Şifasını bilmeden birçok vatandaş önünden geçerken, Tokatlı bitki uzmanı Havva Çiftçier menengicin hem meyvesini hem de "burç" denilen taze sürgünlerini topluyor. Kahvesi kolon kanserine iyi gelen menengiç bitkisinin burcunun da idrar yolu enfeksiyonları başta olmak üzere egzama ve romatizmal hastalıklara iyi geldiğini belirten Çiftçier, menengiç burcunun kavrularak konservelere konulduğunu ifade etti.

"Kahvesi kolon kanserine iyi geliyor, burcu antioksidan"

Menengiç kahvesinin ayrı, burcunun ayrı bir şifa deposu olduğunu söyleyen bitki uzmanı Havva Çiftçier, "Menengiç burcunu Tokat'ta kimse bilmez. Hatay yöresine aittir. Aslında bizim insanımız doğal şifa olduğunu bilmiyor. Menengicin ufak burçlarını topluyoruz. Kavanozlara turşu şeklinde koyuyoruz. Kavurup koyuyoruz. Öncelikle kanı temizler, bağırsakları çalıştırır, antioksidandır. Her bahar mayıs ayında burçlarını topluyoruz. Ağustostan sonra da küçük tombul şekilde meyveleri oluşur. Kırmızı ve siyah şeklini alır. Bunların kahvesi yapılır. Araştırmalarımız neticesinde kahvesinin kolon kanserine iyi geldiğini öğrendik. Menengiç burcu da idrar yolu enfeksiyonlarına, egzama ve romatizmal hastalıklara iyi geliyor. Bunun kavanozlara haşlayıp turşusunu kurarlar. veya da kavurup koyarlar. Aç bitir şeklinde tüketilir. İster yoğurtlu, ister de yumurtalı yenebilir. Her şeye faydası vardır" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat'ta Menengiç Ağacı Keşfedildi - Son Dakika

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