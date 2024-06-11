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Tokat'ta traktör devrildi: 1 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde traktör devrildi sürücü D.A. ağır yaralandı.

Niksar- Ünye karayolunda meydana gelen kazada Ünye istikametinden Niksar yönüne seyir halinde olan D. A. idaresindeki 60 ADC 487 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik yükseklikten aşağı yuvarlandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü 112 sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.