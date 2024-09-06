TOKİ Develi\'de 143 Konut İhalesi Gerçekleştirildi

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TOKİ'nin Develi'de inşa edeceği 143 konutun ihalesi yapıldı.

Develi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 143 adet konut, 1 adet 3 dükkanlı ticaret merkezi inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Tünel kalıp sistemiyle yapılacak olan inşaatın teslim süresinin ise 450 takvim günü olduğu belirtildi. - KAYSERİ