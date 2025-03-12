TOKİ'nin Dinamitli Yol Çalışması İkizce'yi Vurdu: Evler Yıkıldı, Can Güvenliği Tehlikeye Girdi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde, TOKİ tarafından yürütülen yol ve bina yapım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen dinamit patlatma işlemi, bölge sakinlerinin evlerinde yıkımlara neden oldu. Evi hasar alan Baran Boztepe, "TOKİ yol çalışmaları sebebiyle yapılan planlı patlatma sonucunda, gördüğünüz üzere meskenimiz kullanılamaz hale geldi. Biz bunu daha öncesinde defalarca gerekli mecralara iletmemize rağmen bir gelişme olmadı" dedi.

Malatya Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde, TOKİ tarafından yürütülen yol ve bina yapım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen dinamit patlatma işlemi, bölge sakinlerinin evlerinde yıkımlara neden oldu. Patlama nedeniyle ortalığa saçılan kaya parçaları, Kasım Boztepe'ye ait binanın çatısına hasar vererek tavanın çökmesine yol açtı. Binaya 5-6 metre uzaklıkta yapılan patlatma sonucunda ölen ve yaralanan olmazken, binada ciddi maddi kayıplar meydana geldi.

Patlatma sonrası tavanına isabet eden kaya ve taş parçaları nedeniyle evlerinin tavanı çöken Kasım Boztepe'nin oğlu Baran, şunları söyledi:

"Bugün (11-03-2025) saat 16.00 sularında, TOKİ yol çalışmaları sebebiyle yapılan planı patlatma sonucunda, gördüğünüz üzere meskenimiz kullanılamaz hale geldi. Biz bunu daha öncesinde defalarca gerekli mecralara iletmemize rağmen bir gelişme olmadı. Jandarmaya da verdiğimiz dilekçe, Karayolları'na da verdiğimiz dilekçe, Meskenimizin 5 metre yakınında o kadar güçlü patlama yapılması, patlatılma yapılması mantığa aykırı bir durumdu zaten. Bunun için mühendis olmaya gerek yok.

"Malımız, mülkümüz, canımız tehlikede"

Şimdi akabinde başvurduğumuzda, kolluk kuvvetleri geldiğinde müteahhit firmanın tavırları bizi çok üzdü. Malımız, mülkümüz, canımız tehlikedeydi. Hepsinin bir tarafa, müteahhit firmanın tavırları oldukça aşağılayıcıydı. 'Ne var ki vida yaparız, parasını veririz, yaparız' tarzında söylemleri oldukça üzdü bizi. Şu anda birçok bölgeye başvurumuzu yaptık, ancak hiçbir ses yok. Şu anda görüyorsunuz, yani tavanı açık bir evde yaşamak bize ne kadar uygundur? Bunun takdirini halkımıza bırakıyorum. Başkanımız sağ olsun, geldi, bize burada destek veriyor. Halkımız burada, komşularımız burada.

Bu konuyla ilgili özellikle valiliğimizden, belediyemizden ve TOKİ idaresinden, Çevre Şehircilikten özellikle tavır hakkıında ve sonrasında da hasarlarımız hakkında, köyümüzün yaşadığı zaten mağduriyet ortada; İkizce. Bu konuyla ilgili çok acil tedbirler bekliyoruz.

"Patlatma saati ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi"

Patlatılma yapılacağı söylendi, ancak patlatma saati ile ilgili herhangi bir bilgi yoktu. Patlatmadan haber verilse bile bu duruma biz nasıl karşı çıkabiliriz ki? Yani kamu yararına yapılan bir unsurdu, buna hiçbir şey diyemeyiz. Ama mevzuatı biz takip edemezdik. Yani patlamayı yapacak olan firma, müteahhit firma, onun kontrolünü yapması gerekiyordu. Burada canımız ortadaydı, çünkü.

"Jandarmanın anonsuyla güvenli bölgeye geçmemiz istendi"

Patlatma anında buradaydık. Jandarmanın anonsuyla güvenli bölgeye geçmemiz isteniyordu. Güvenli bölge insanlar için evlerinin içidir. İyi ki evimizin içerisinde kalmamışız. Sahadan uzaklaştık. Çok büyük bir patlama olacağını biliyorduk. 5 metre, hemen 5 metre yakınımızda... Görüntüleri de sizlerle paylaşacağız zaten. Bu yüzden evin içinde durmadık. Dursaydık, evet, görüyorsunuz, büyük ihtimalle kıymetsiz olan canımız da gidecekti."

"Umarım liyakatsizlik ve beceriksizlik, vatandaşımızı daha fazla rahatsız etmez"

Patlama sonrası evinde büyük hasarlar oluşan Kasım Boztepe'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunan CHP Malatya İl başkanı Barış Yıldız ise yaşanan duruma tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Tabii akşam saatlerinde üzülerek öğrendik. İkizce köyündeki bu olayı. Malatya, biliyorsunuz deprem şehri. Deprem, Malatya'yı yerle bir etti. Benzeri görüntüleri belki deprem günleri yaşadık. 'Deprem kaderdir' dedik, bir şekilde atlatmaya çalıştık. Birçok Malatyalı gibi hocam da Malatya merkez yerine köyüne gelmiş, güçlü bir zeminde bir ev yapmış, burada yaşamını ailesiyle beraber sürdürmeye çalışıyor. Depremde hayatta kaldık, hayata tutunduk. Ama umarım bu liyakatsizlik ve beceriksizlik, vatandaşımızı daha fazla rahatsız etmez.

İkizce zaten günlerdir gündemde. Yapılan TOKİ'ler, işte köylünün arazisine el konulması vesaire derken, meskenlere bu kadar yakın bir alanı dinamitle patlatmak doğru mu? Bir defa bunun üzerinde durmak lazım. Üstüne üstlük bu olay yaşandıktan sonra, hele müteahhittin aileye karşı olan saygısız tutumu, hesabı sorulması gereken bir tutum. Burada bu firmayla ilgili, burada yapılanlarla ilgili çok ciddi bir soruşturma, araştırma talep ediyoruz. Biz de bu işin peşini bırakmayacağız. Aileyle beraber bunun hesabını soracağız. Gereğinin yapılacağına inanıyorum. Bizler de ailenin yanında olacağız ve sürecin takipçisi olacağımızı da siz basın mensupları vesilesiyle duyurmak istiyorum."

"Evin 5 metre yakınında patlama yapıldı"

Baran Boztepe, patlatma yapılan alanda ise şunları söyledi:

"Elimle tutuğum çit evimizin sınırı. Patlatma yapılan yer ise hemen 2 metre yanımız. Güçlü bir patlama alanı. Bu kadar büyük kayaları oynatabilecek bir patlama, hemen sağ tarafınızda görebilirsiniz, hemen 5 metre sağımızda evimiz. Bu büyük patlamadan maalesef ki büyük bir mağduriyet yaşadık. Hem canımız, hem malımız açısından... ve şunu tekrar söylemek istiyorum: Biz bir ay öncesinden hem karayollarına hem de jandarmaya konuyla ilgili, konunun önemi ile ilgili dilekçelerimizi verdik. Evrak kayıtlarına giriş yaptı, resmi makamlarda bunu zaten görebilir. Ama ben mühendis olmama rağmen, böylesi bir çalışmanın bir meskenin yapısının yanında yapılmayacağını kendi halimde bile biliyorum."

"50 metre uzakta olması gerekirken burada mesafe 5 metre"

Olayla ilgili İkizce Mahalle Muhtarı Mehmet Tanrıverdi ise şunları söyledi:

"Şimdi bize önceden hiç haber verilmedi. Bu özellikle bu konuda, yani bu olaydan dolayı, hiçbir haber önceden verilmedi. Daima bazı arkadaşlara şikayetçi oluyordu. Bu dinamit patlamaları için. Ankara'ya gittik. Ankara'dakilere de söyledik. İşte böyle rahatsız edici veya zarar verici durumlar yaşanıyor. İnsanlarımız daha yeni, psikolojisi depremden çıkmış bir durumdayız. İnsanların psikolojisi bozulmuş. Ondan sonra, 'bundan sonra yapmayacağız, böyle yapmayacağız, şöyle yapmayacağız' deniyor. Bugün ne yazık ki saat 16: 00 da telefon ettiler. Böyle bir durum olmuş. Biz de geldik yerine baktık. Bir de gerçekten yani, olacak gibi değil aslında. Hatta bunu defalarca mecliste de bakanlıkta da söyledik. Bir tanıştığımız zaman diyorlar ki, 'İşte en azından 50 metre uzakta olacak', buranın arası 5 metre de yok. Artı bu tür şeyleri söylüyorlardı. Burada demişler 'patlatma sahasından uzaklaşın' ama böyle bir şey olamaz."