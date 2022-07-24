Tomarza, ayçiçeğinde atak yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Tomarza, ayçiçeğinde atak yaptı

24.07.2022 09:52
Tomarza, ayçiçeğinde atak yaptı

Kayseri'nin Tomarza İlçesinde 2021 yılında ortalama 1000 dekar araziye ayçiçeği ekimi yapılırken 2022 yılında ise ortalama 10 bin dekar araziye ayçiçeği ekimi yapılması dikkat çekti.

Kayseri'nin Tomarza İlçesinde 2021 yılında ortalama 1000 dekar araziye ayçiçeği ekimi yapılırken 2022 yılında ise ortalama 10 bin dekar araziye ayçiçeği ekimi yapılması dikkat çekti.

2021 yılı içerisinde ilçe genelinde ortalama 1000 dekar araziye ayçiçeği eken Tomarzalı çiftçiler, 2022 yılında ise 10 bin dekar araziye ayçiçeği ekimi yaptı. Her yıl Nisan ayı içerinde ekimi yapılan ve Eylül ayı içerisinde hasadı gerçekleştirilen ayçiçeği, zahmetsiz ve kazançlı bir ürün olması nedeniyle Tomarzalı çiftçilerinin 2022 yılında tercihi oldu. 2022 yılı içerisinde ekilen yaklaşık 10 bin 000 dekar arazinin 8 bin dekarına ekilen ayçiçeği, çerezlik çekirdek olarak kullanılırken yaklaşık 2 bin dekarına ekilen ayçiçeğinin ise yağlık olarak kullanılacağı öğrenildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
İlçenin tarihi yerlerini gezdiler İlçenin tarihi yerlerini gezdiler Develi'de otomobil evin bahçesine girdi Develi'de otomobil evin bahçesine girdi
Kaynak: İHA

Hisarcık, Kayseri, Tomarza, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tomarza, ayçiçeğinde atak yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:41 Yıllardır aktif siyasette yer almayan MHP'li Oktay Vural sessizliğini bozdu: Yeni sistem sağlıklı işlemiyor
08:55 Kasaplar Federasyonu'ndan 'petshop' geri vitesi: Verdiğimiz hizmet tamamen farklı
08:37 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son bulmuyor! Doktora skandal tehdit: Öldürülmeyi hak ediyorsunuz
00:47 AK Partili Mustafa Elitaş'tan ekonomi yorumu: Bu sıkıntıya rağmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan tek alternatif
00:33 Adana'da orman yangını çıktı! Şiddetli rüzgar alevleri harladı
00:01 Altılı masada neler oluyor? DEVA ve Gelecek Partisi arasında kavga! Babacan'ın Davutoğlu hakkındaki ifadeleri bardağı taşırdı
23:00 Instagram kullananlar dikkat! Hırsızlıkla suçlanan Mark Zuckerberg'in başı fena dertte: Kasıtlı ve yüzsüzce
23:01 İstanbul semalarında görüldü! Heyecanlandıran cisimler Elon Musk'a ait çıktı
22:44 Devlet unutmaz! Başbağlar köyünde 33 vatandaşımızı şehit eden PKK'lı teröristleri acı bir son bekliyor
22:09 Emeklilere ve çalışanlara müjde! Hane başı 7.200 lira verilen destek programına katılabilecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 09:52:39. #1.12#
SON DAKİKA: Tomarza, ayçiçeğinde atak yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement