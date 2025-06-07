Tomarza'da Kene Alarmı

1 kişinin hayatını kaybettiği Tomarza'da kene görüntülendi
KAYSERİ - Geçtiğimiz günlerde kene ısırması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı Kayseri'nin Tomarza ilçesinde boş arazide kene görüntülendi.
Yaz aylarının gelmesiyle kene vakalarında artış yaşanırken, geçtiğimiz günlerde Tomarza ilçesinde kene ısırması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti. Yine aynı ilçeye bağlı Cücün mahallesinde bir kişi de kene ısırması nedeniyle başvurduğu hastanede tedavi altına alınmıştı.
Kene olaylarının gündeme geldiği Tomarza'da bu kez Develi yolu üzerinde boş arazide kene görüldü. Keneyi gören vatandaş o anları kayıt altına aldı.
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