Tomarza Tufanbeyli yolunu açma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir süredir kapalı olan Tomarza-Tufanbeyli karayolunda kar küreme ve temizleme çalışmaları devam ediyor.

Tomarza İlçesine bağlı Aslantaş ile Tufanbeyli İlçesine bağlı Ayvat Köyü arasında yaklaşık 5 kilometrelik karayolu; yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 Ocak tarihinde araç trafiğine kapanmıştı. Metrelerce kar kalınlığı olması nedeniyle zorlu yol açma ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Karayollarına ait kar püskürtme iş makineleri yardımı ile metrelerce yükseklikte karlar ise ana yol üzerinden temizlenmeye devam ediyor. - KAYSERİ