Toprak Dede Hayrettin Karaca'ya yeşil alan - Son Dakika
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Yerel

Toprak Dede Hayrettin Karaca'ya yeşil alan

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TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca'nın adı, Marmaris'te bulunan bir yeşil alana verildi. Alana 'Toprak Dede'nin çok sevdiği meşe fidanları da dikildi.

26.03.2024 17:44  Güncelleme: 18:00
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TEMA Vakfı kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın adı, Marmaris'te bulunan bir yeşil alana verildi. Alana 'Toprak Dede'nin çok sevdiği meşe fidanları da dikildi.

TEMA Vakfı'nın talebi, Marmaris Belediye Meclisi'nin kararıyla, Beldibi'nde bulunan bir yeşil alana Toprak Dede Hayrettin Karaca'nın adı verildi. Doğanın korunması için örnek bir mücadele sergileyen, Anadolu'yu köy köy gezerek Türkiye'nin doğasına ve erozyon tehlikesine dikkati çeken Karaca'nın adının verildiği alana, fidan dikimi de yapıldı.

TEMA Vakfı Marmaris ve Milas İlçe Temsilcilikleri'nin girişimiyle üretilen ve Marmaris Belediyesi'ne teslim edilen saçlı meşe fidelerinin dikildiği alanda düzenlenen törene Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

80 adet fidelerden bir kısmının geçen aylarda bu parka dikildiğini söyleyen TEMA Marmaris İlçe Temsilcisi Burcu Karaarslan, şöyle konuştu:

"Toprak Dede'miz Hayrettin Karaca'nın adını nesiller boyu Marmaris'te de yaşatacağız. Toprak Dede'mizin çocukluktan beri çok seviyorum dediği meşe fidanlarını da parklarımızda toprakla buluşturduk. Dolayısıyla da bizim için ayrıca bir önemi var."

Karaarslan, destekleri dolayısıyla Başkan Oktay'a teşekkür plaketi verdi. Ardından Oktay ve Karaarslan fidan dikimi gerçekleştirdi. Söz konusu alana TEMA ve Marmaris Belediyesi iş birliğiyle düzenleme yapılacağı da bildirildi.

Toprak Dede Hayrettin Karaca\'ya yeşil alan
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Toprak Dede Hayrettin Karaca'ya yeşil alan - Son Dakika

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