Toprak evde aç susuz yaşayan yaşlı adama devlet sahip çıktı - Son Dakika

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde, eşyasız bir evde toprak üzerinde yatan ve gözleri görmediği için kendi işlerini karşılayamayan 80 yaşındaki Kemal Kurt, yaşadığı bu yerden alınarak yaşlı bakım evine yerleştirildi.

Sumbas'ın Gafarlı köyü Gebeli Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki Kemal Kurt hiç eşyası olmayan, yatağı dahi bulunmayan evde toprak üzerinde uyuyor, durumunu bilenler yemek getirirse yemek yiyor ve uzun süredir de banyo yapamıyordu. İddiaya göre, aynı köyde bir oğlu bulunan Kemal Kurt, yaşlılık maaşını almasına rağmen oğlu yaşlı adama bakmıyordu. Çok uzun süredir banyo yapmadığı, 5 gündür ise hiç yemek yemediği belirtilen yaşlı adamın bu durumu, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılınca, durumu öğrenen yetkililer harekete geçti.

Osmaniye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri, Kadirli, Sumbas ve Mehmetli belediye başkanları ve belediye görevlileri Kemal Kurt'u evinde ziyaret etti. Sosyal hizmetler görevlileri tarafından evinden alınan yaşlı adam ardından da sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Kemal Kurt daha sonra yaşlı bakım evine yerleştirildi.

Konuyla ilgili diğer ilçe belediye başkanları ile birlikte bir açıklama yapan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, "Bu yaşlı amcamızın durumunu öğrenince diğer belediye başkanı arkadaşlarımız ve sosyal hizmetler görevlileri ile birlikte köye gelerek kendisini ziyaret ettik. Bizler her zaman garip gurebanın kimsesizin yanındayız. Sosyal hizmetler görevlileri amcamızı alarak huzur evine yerleştirecek" dedi. - OSMANİYE