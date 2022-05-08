Torbalı'da Motofest Rüzgarı - Son Dakika

Torbalı Belediyesi'nin Türkchopper Torbalı Motosiklet Kulübü ile birlikte düzenlediği Motofest renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, 3 bin motosiklet tutkununu Torbalı'da bir araya getirdi. Yüksek Sadakat konseri büyük ilgi gördü.

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde ilki düzenlenen Motofest, motosiklet tutkunlarına ve yurttalara unutulmaz anlar yaşattı. Birbirinden güzel motosikletleri ile önce ilçe turu atan ardından Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'i ziyaret edip teşekkürlerini ileten motosiklet tutkunları, gün boyu Gazi Çamlık Alanı'nda düzenlenen farklı etkinlik ve yarışmalara katıldı. Motosiklet tutkunları yanlarında getirdikleri çadırlarla da çamlıkta kamp yaptı. Yaklaşık 3 bin motosiklet tutkununu bir araya getiren etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

YÜKSEK SADAKAT'TEN PERFORMANS

Torbalı Belediyesi'nin çeşitli ikramlarda bulunduğu Motofest'te Almanya ve İngiltere'den de katılımcılar yer aldı. Akşam saatlerinde ise konserlere geçildi. Crazy Eyes ve KOMA gruplarının ardından sahneye Yüksek Sadakat çıktı. Halka da açık olan festival alanında on binlerle birlikte en güzel şarkılarını seslendiren Yüksek Sadakat, unutulmaz anlar yaşattı.

BAŞKAN TEKİN: TORBALI MOTOFESTLE DE ANILACAK

Kaymakam Ercan Öter ile birlikte etkinlik alanlarını gezen Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ise festivali gelenekselleştireceklerini söyledi. Tekin, "Türkchopper Torbalı Motosiklet Kulübü sadece motosikletlilere vermek üzere 2 bin yemek fişi hazırlamıştı. Henüz öğlen saatlerinde bu fişler bitti. Ondan sonra kayıt bile alamaz hale gelmişler. 3 binin üzerinde motosikletli bu alana giriş yaptı. Bu belki de bir rekor. Bu rekorun parçası olmaktan çok mutluyuz. İlçe sakinlerimiz de böylesine bir festivalin ilçe merkezinin içinde olmasından dolayı çok mutlu oldu. Onlar için de çok renkli bir gündü. Biz böyle bir katılım açıkçası beklemiyorduk, İngiltere'den Almanya'dan bu buluşma için gelenler var. Motosikletlilerimizin geleneksel hale gelmesi talebini de yerine getireceğiz. Artık Torbalı Motofest ile de anılacak" dedi.