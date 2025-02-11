TR41 Bölge Planı Tanıtıldı

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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından hazırlanan 2024-2028 TR41 Bölge Planı Eskişehir İl Tanıtım Toplantısı 11 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Üniversitesi'nde, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından hazırlanan 2024-2028 TR41 Bölge Planı, 17 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 16 Aralık 2024 tarihli 9253 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmıştı. Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) ile uyumlu şekilde hazırlanan plan, bölgenin sosyoekonomik kalkınmasını desteklemek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak amacıyla oluşturuldu. Bu kapsamda, 11 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Üniversitesi'nde, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek başkanlığında TR41 Bölge Planı Eskişehir İl Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin katılım sağladığı toplantı, bölgesel kalkınma adına önemli bir istişare platformu sundu.

"Bu plan bölgenin rekabet gücünü artırırken, yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmeyi hedeflemektedir"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek, bölgesel planlamanın ülke kalkınması içindeki katkısına vurgu yaptı. Vali Yardımcısı Çiçek, konuşmasında şunları söyledi:

"Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri, sanayi, tarım, turizm ve girişimcilik alanlarındaki güçlü yapılarıyla Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. 2024-2028 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı, bu potansiyeli sürdürülebilir ve kapsayıcı bir bakış açısıyla daha ileriye taşımayı amaçlamaktadır. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hazırlanan bu plan, bölgenin rekabet gücünü artırırken, yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Bölge planlama yalnızca ekonomik büyümeye odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik, sosyal kapsayıcılığı da gözetmektedir. Topyekün kalkınma hedefimizdir. 2024-2028 dönemi boyunca tüm paydaşlarımızla birlikte çalışarak bölgemizi daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum."

"Bölgesel rekabet gücünü artırmaya odaklanıyoruz"

Açılış konuşmalarının devamında söz alan BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, 2024-2028 Bölge Planı'nın bölgenin rekabetçiliğini artıracak projeleri desteklediğini belirtti. Bayram konuşmasında, "Bölge Planı, sanayinin teknoloji seviyesini yükseltmeyi, yeşil ve dijital dönüşümü teşvik etmeyi, girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi ve afetlere dirençli kentler oluşturmayı hedefliyor. Planımız, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltarak, Bursa, Eskişehir ve Bilecik'i ulusal ve uluslararası arenada daha rekabetçi hale getirecek. BEBKA olarak, bu hedeflerin hayata geçirilmesi için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Temel stratejik öncelikler belirlendi

Açılış konuşmalarının ardından BEBKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Dr. Elif Boz Ulutaş tarafından TR41 Bölge Planı Sunumu gerçekleştirildi. Sunumda, BEBKA'nın 2010-2025 yılları arasındaki destekleri, bölge planı hazırlık süreci ve mevcut durum analizleri ele alındı. Ayrıca, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik stratejik öncelikler, mekansal gelişim tedbirleri ve proje önerileri paylaşıldı.

2024-2028 TR41 Bölge Planı, "Nitelikli iş gücü ve sektörel çeşitliliği ile kentte ve kırda katma değer üreten, ulaşım altyapısı gelişmiş, afetlere ve krizlere dayanıklı, yaşanabilir, yeşil ve dijital dönüşümde proaktif yenilik ve girişimcilik merkezi olan bir TR41 Bölgesi" vizyonuyla hazırlandı.

Bu doğrultuda, üç temel stratejik öncelik belirlendi; Proaktif Yeşil ve Dijital Dönüşümün Sağlanması ile Girişimcilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi, Altyapının ve Ulaşım Bağlantılarının Geliştirilmesi ile Dengeli Mekansal Gelişme ve Ekonomik Büyümenin Sağlanması ve İnsani Gelişmişlik ve Toplumsal Hizmetlere Kapsayıcı Erişimin Sağlanması. Bölge Planı sunumunun ardından, katılımcıların sorularının yanıtlandığı bir istişare oturumu gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR