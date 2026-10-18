Trabzon Akçaabat\'ta Uçarsu Göleti\'nde gelecek yıl su tutulması hedefleniyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile birlikte yapımı devam eden Akçaabat ilçesindeki Uçarsu Göleti'nde incelemelerde bulundu.

İncelemelere Akçaabat Belediye Başkanı Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, DSİ Barajlar, Hidroelektrik Santrallar (HES) Dairesi Başkanı İsmail Karabulut, DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Koçbay ve AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz da eşlik etti.

Başkan Genç, bölgede yaşanan su sıkıntılarının ardından Uçarsu Göleti'nin yapım sürecinin hızlandırılması için yoğun girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Geçmişten gelen bir süreci bulunan Uçarsu Göleti'nin yapım çalışmalarının hızlandırılması noktasında yoğun bir şekilde talepte bulunduk. Geçmişte tankerlerle taşımak zorunda kaldığımız suyu, benzer bir riskle karşılaştığımızda artık bu kaynaktan karşılayabileceğiz. Trabzon bugün su stresi yaşayan iller arasında. Böyle bir dönemde, inşallah önümüzdeki yıl hizmete alacağımız bu yatırım, şehrimiz açısından son derece önemli bir içme suyu kaynağı olacak. Mini gölet diyoruz ama aslında mini bir baraj niteliğinde, çok önemli bir hizmeti şehrimize kazandırıyoruz" dedi.

Turizme de katkı sağlayacak

Uçarsu Göleti'nin turizm açısından da önemli bir potansiyel taşıdığını belirten Başkan Genç, "Burası aynı zamanda önemli bir turizm vadisi. Yaklaşık 500 metre aşağıda Uçarsu Şelalesi bulunuyor. Burada oluşturulacak yeni şelale ile birlikte bölgenin turizm potansiyeline de önemli bir katkı sağlanacak. Hem doğal güzelliği hem de oluşturulacak yeni turizm alanlarıyla burası vatandaşlarımızın ziyaret edebileceği önemli bir destinasyon haline gelecek. Ayrıca burası Büyükoba-Kayabaşı güzergahının devamında, önemli bir ulaşım ve turizm hattı üzerinde bulunuyor. Bu yönüyle de yatırımımız çok daha anlamlı hale geliyor. Bu süreci bizimle birlikte yakından takip eden kıymetli Osman Nuri Ekim Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hedef gelecek yıl su tutmak

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ise yaptığı açıklamada "Uçarsu Göleti özellikle yaz aylarında Trabzon'da yaşanan içme suyu ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Başta bu vadideki yerleşimler olmak üzere Akçaabat'a kadar uzanan bölgede içme suyu kaynaklarına önemli bir takviye sağlayacak. İnşallah göletin gövdesini bu yıl sonuna kadar, kış şartları başlamadan tamamlamayı hedefliyoruz. Ardından da önümüzdeki yıl su tutmayı planlıyoruz. Göletin tamamlanmasıyla birlikte yalnızca içme suyu açısından değil, turizm açısından da önemli bir kazanım elde edilmiş olacak. Yaklaşık 135 dönümlük bir su yüzeyine sahip olacak gölet, çevresiyle birlikte yeni bir turizm destinasyonuna dönüşecek. Ayrıca göletin mansabından Uçarsu Şelalesi'ne ulaşımı sağlayacak bir yol planlanıyor. Böylece vatandaşlarımız ve ziyaretçilerimiz şelaleyi mevcut güzergahın yanı sıra menba tarafından da farklı bir bakış açısıyla görme imkanına kavuşacak. Bu da bölgenin turizm potansiyelini daha da artıracak. İnşallah önümüzdeki yıl suyu tutarak projenin açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz" şekline konuştu.