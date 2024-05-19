Trabzon\'da 19 Mayıs coşkusu

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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) -19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni ile başlayan kutlamalar Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda devam etti.

Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcı çelenk koydu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra düzenlenen törene; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, il protokolü üyeleri ile yurttaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende çeşitli halk oyunları gösterilerinin sunulduğu törende, farklı dallardaki sporcular da hünerlerini sergiledi.

Törende konuşan Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, şunları söyledi:

"Zaferlerle dolu şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan 19 Mayıs 1919'da Samsun'da heyecanla yakılan milli mücadele ateşi Anadolu'ya dalga dalga yayılmış ve Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırılmıştır. 19 Mayıs 1919 milletimizin şanlı tarihinde çok müstesna bir yere sahiptir. 19 Mayıs düşman işgaline karşı Anadolu'nun her köşesinde yükselen istiklal ve istikbal için kıvılcımın doğduğu gündür. 19 Mayıs bugün üzerinde yaşadığımız Türkiye'mizin inşasında ilk tuğlanın konulduğu topyekün bir varoluş mücadelesinin başladığı gündür."