Trabzon'da Eğitime Ara Verildi

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(TRABZON) - Trabzon Valiliği, yarın eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Trabzon Valiliği, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın (salı) tüm eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitime ara verildiğini bildirdi.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Meteorolojik verilere göre ilimizde don ve buzlanma tehlikesine istinaden; Trabzon genelinde 25.02.2025 Salı günü tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler, halk eğitimi kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, gündüz bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarımızdaki engelli ve hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."